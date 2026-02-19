© Plovdiv24.bg Близо 2 години баща и син Козменко са произвеждали и изнасяли забранени от закона платки, разработени за военни дронове Hero 120. Това съобщи представителят на държавното обвинение прокурор Костов, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



В момента пред Районен съд Пловдив преценява дали Козменко да останат в ареста, или не.



“По делото има данни за производство и забранен от закона износ на изделия – платки, разработени за военни дронове Hero 120. За тях има общодостъпна информация, че са използвани от въоръжените сили на Украйна. Този боен дрон представлява боеприпас – камикадзе дрон.



Изделията са били изработвани за основния клиент на дружеството – израелската компания "Юро Видън“. Всичко това говори за висока степен на обществена опасност.



Съществува реална опасност обвиняемите да извършат същото деяние, както и да повлияят на част от свидетелите – техни служители, или да укрият доказателства. Процесът е технически, а те са добре технически подготвени, което създава риск от продължаване на престъпната дейност.



Има опасност двамата да се укрият – те са украински граждани със статут в България и имат обвързаности със страни извън Европейския съюз. Честите им пътувания в чужбина са контрааргумент срещу твърденията за трайна уседналост.



Разполагат със значителен финансов ресурс, като предстои разкриване на банкова тайна. В справките на ДАНС са изложени множество транзакции със съмнителен характер.



Предстои разследването да продължи пред Окръжен съд – Пловдив в тази насока. Събират се допълнителни доказателства. Очакват се и митнически декларации по случая. Възможно е да бъдат повдигнати и допълнителни обвинения, включително за предоставяне на информация с невярно съдържание в конкретните декларации. Степента на обществена опасност е висока", допълни той.



Адвокат Недева , която е защитник на Андрей, заяви, че настоящото дело представлява "куха конструкция на обвинение“, инициирано от ДАНС, без да са налице надеждни и конкретни доказателства.



По думите ѝ, нейният доверител е обвинен, че в периода от 2024 г. до 17 февруари 2025 г., заедно с Егор, е изнасял изделия с възможна двойна употреба. В обвинението обаче липсва конкретика – не са посочени броят на деянията, датите.



"Става дума за износ, а не за контрабанда или някакво ‘телепортиране’ на стоки“, подчерта защитата. Според нея износът представлява процес с ясни дати, митнически документи и проследима документация. Въпреки това прокуратурата не е конкретизирала колко точно са предполагаемите деяния, нито към кои държави са били насочени въпросните доставки.



Адвокат Недева акцентира върху липсата на яснота в обвинителната теза. Адвокатът отбеляза, че самият факт, че дадена платка би могла хипотетично да бъде използвана за различни цели при добавяне на допълнителен компонент, не означава автоматично, че се търгува със стоки с двойна употреба. "Теоретичната възможност не е равнозначна на доказано предназначение“, заяви тя.



Беше подчертано, че дружеството редовно изготвя дневници за покупки и продажби и спазва изискванията за отчетност.



Защитата посочи, че три пратки са били задържани от митническите органи през януари 2025 г. поради съмнения. Според показания на служителка на митниците обаче съмненията не са били свързани с естеството на стоките, а с крайния получател.



Тя се позова и на предварително становище на проф. Маринов, според което изделията могат да бъдат разглеждани като обучителни материали.



Адвокатът подчерта, че износът е допустим само към разрешени зони, а какво впоследствие прави получателят със стоката не може да бъде вменено като отговорност на Андрей. "Той не може да носи отговорност за евентуален софтуер или допълнителни компоненти, които трети лица биха могли да добавят впоследствие“, заяви тя.



По думите ѝ при изземването са били взети кашони с платки, без да бъде установено дали върху тях изобщо има инсталиран софтуер.



Недева допълни, че не вижда опасност Андрей да се укрие или да окаже натиск върху свидетели. Работниците не могат да влязат на работните си места, защото в момента двете дружества са запечатани.



“Това , че се създават обучителни материали не значи, че това са стоки с двойна употреба", каза още тя.



Тя пожела мярка “парична гаранция" за своя клиент. Защитникът на Егор се солидализира с казаното от адвокат Недева.



Очаквайте продължение.



