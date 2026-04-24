В няколко града у нас тази сутрин е било най-топло. В Пловдив, Свищов, Враца и Ахтопол са измерени 11 градуса. Данните са на НИМХ и са от 6,00 часа. В Кюстендил пък температурата е била нула градуса, а в Оряхово - 12.
Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към същия час в по-големите градове у нас са отчетени следните температури:
- София 3 градуса
- Пловдив 11 градуса
- Варна 9 градуса
- Бургас 10 градуса
- Русе 9 градуса
- Стара Загора 6 градуса
- Благоевград 2 градуса
Прогнозата за днес
Днес ще е ветровито с умерен, в Дунавската равнина и Източна България – временно силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива, преди обяд - често намаляваща до предимно слънчево време. Максималните температури ще са между 16° и 21°.
В планините облачността ще е променлива, често намаляваща до предимно слънчево време. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 4°.
По Черноморието облачността ще е променлива, намаляваща до предимно слънчево. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад, който постепенно ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
