В Пловдив искат да се сложи край на частния градски транспорт

Времето за чакане свърши! Протест за качествен градски транспорт в Пловдив! 12 март от 18:00 пред Общината!



Пловдив расте, но транспортът ни се свива. Докато ние чакаме по 40 минути на спирките, администрацията чака "по-добри времена“.



Нашите искания са ясни:



"Екобус“: стартиране на общинското дружество още тази година с финансиране от общината и държавата и поемане на първите няколко линии. Средносрочна програма за пълно поемане на линиите от "Екобус". Край на пълната зависимост от частници.



Повече автобуси и по-чести курсове: Поне 300 автобуса в движение (сега са 225).



Автобуси минимум до 23:00 ч. и извънредни линии по време на големи културни и спортни събития.



Край на билетния хаос: 100% работещо електронно таксуване до средата на тази година. Платили сме за него – искаме да го ползваме!



Електронни табла, които показват реално кога ще дойде автобусът - до средата на тази година.



Актуализиране на маршрутите спрямо реалните нужди на пловдивчани днес.



Достъпност за хора с увреждания и родители с колички във всяко превозно средство.



Само Заедно може да покажем на Общината, че е крайно време за коренна промяна и изграждане на истински градски транспорт в Пловдив!