ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
В Пловдив искат да се сложи край на частния градски транспорт
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:19Коментари (0)1290
©
В Пловдив ще се проведе протест с искания за подобряване на качеството на градския транспорт, научи Plovdiv24.bg. Какво казват организаторите?

Времето за чакане свърши! Протест за качествен градски транспорт в Пловдив! 12 март от 18:00 пред Общината!

Пловдив расте, но транспортът ни се свива. Докато ние чакаме по 40 минути на спирките, администрацията чака "по-добри времена“.

Нашите искания са ясни:

"Екобус“: стартиране на общинското дружество още тази година с финансиране от общината и държавата и поемане на първите няколко линии. Средносрочна програма за пълно поемане на линиите от "Екобус". Край на пълната зависимост от частници.

Повече автобуси и по-чести курсове: Поне 300 автобуса в движение (сега са 225).

Автобуси минимум до 23:00 ч. и извънредни линии по време на големи културни и спортни събития.

Край на билетния хаос: 100% работещо електронно таксуване до средата на тази година. Платили сме за него – искаме да го ползваме!

Електронни табла, които показват реално кога ще дойде автобусът - до средата на тази година.

Актуализиране на маршрутите спрямо реалните нужди на пловдивчани днес.

Достъпност за хора с увреждания и родители с колички във всяко превозно средство.

Само Заедно може да покажем на Общината, че е крайно време за коренна промяна и изграждане на истински градски транспорт в Пловдив!


Още по темата: общо новини по темата: 1191
16.02.2026 »
12.02.2026 »
09.02.2026 »
03.02.2026 »
01.02.2026 »
31.01.2026 »
предишна страница [ 1/199 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Палата 14 официално стана спортен център. Само 4 строежа са въвед...
13:29 / 18.02.2026
Въжето не успя да убие идеите му, а го превърна в безсмъртен симв...
11:48 / 18.02.2026
Момите в Пловдив намаляха, известна актриса се омъжи
10:56 / 18.02.2026
Огромно дърво падна върху тротоар в Пловдив
10:04 / 18.02.2026
Пловдивчани: Не сме виждали река Марица толкова пълноводна от год...
09:36 / 18.02.2026
Профилактични прегледи в Пловдив откриха 3 карцинома на млечната ...
09:12 / 18.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Парламентарни избори 2026
Купа на България сезон 2025/2026
Електронно таксуване в градския транспорт
Три трупа са открити в хижа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: