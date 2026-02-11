В Пловдив е арестувана жена след безскрупулно влизане в чужд дом

© Plovdiv24.bg Двама познайници на служителите на реда в Пловдив са попаднали в полицейския арест за поредни посегателства.



42-годишна жена била отведена в Шесто РУ, след като задигнала с взлом лаптоп, кафемашина и други вещи от жилище на първи етаж в район "Източен“.



В Четвърто РУ пък се озовал 47-годишен мъж, който в края на миналия месец откраднал бензинова резачка от новострояща се жилищна сграда в квартал "Каменица“ в Пловдив.