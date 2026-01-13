ИЗПРАТИ НОВИНА
В Пловдив доказаха необосновани увеличения на услуги и стоки
Автор: Диана Бикова 14:35
© Plovdiv24.bg
Инспекторите на Комисията за защита на потребителите са съставили 14 акта и са издали 10 наказателни постановления на търговци от Пловдивска област за нарушения, свързани с въвеждането на еврото. Това каза в интервю за Plovdiv24.bg Цветислава Лакова, член на КЗП.

Всеки ден от началото на годината инспекторите са на терен и извършват проверки. Факт е, че процесът протича бавно, но до момента констатираните нарушения са под 10%.

"Търговците се ориентират добре, по-чести нарушения срещаме в по-малките населени места и в по-малките магазини, но смятам, че с търпение, толерантност и споделена отговорност този процес ще продължи да бъде плавен" - коментира Лакова.

Най-честите нарушения са липса на двойно обозначаване на цените и неправилно превалутиране на стоки и услуги. Констатирано е, че има и необосновано увеличение на някои услуги и стоки в различни магазини на територията на Пловдивска област. 

Всяко от издадените досега наказателни постановления е на минималната стойност от 5000 лева, защото това са първи нарушения на търговците. Ако има повторяемост, инспекторите на КЗП ще бъдат безкомпромисни - заяви Лакова. 

Проверките със сигурност ще продължат до 8 август 2026 г., но, ако се наложи, може и след това да се продължи кампанията. 

Цветислава Лакова и началникът на местния териториален отдел на КЗП Димитър Илиев изнесоха публична лекция пред студенти от ПУ "Паисий Хилендарски", посветена на дейността на специализирания държавен орган във връзка с въвеждането на еврото в България. Инициативата е на комисията и на Юридическия факултет на висшето училище.

Пред студентите беше презентирано новото мобилно приложение на КЗП за подаване на сигнали. В него има вграден скенер за етикети, който реагира при неправилно превалутирана цена. 

Цялото интервю гледайте в прикаченото видео!



