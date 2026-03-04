ЗАРЕЖДАНЕ...
В Пловдив арестуваха зад волана криминално проявен и осъждан мъж
©
След 20.30 ч. снощи подобна мярка била взета и спрямо 59-годишен шофьор, хванат от асеновградски полицаи в село Милево да управлява лек автомобил "Фолксваген“ също под въздействие на спиртни напитки – около 2,5 промила.
По-рано през деня служителите на реда в Първомай пък установили, че 39-годишен водач на автомобил от същата марка е употребил амфетамин.
Още от категорията
/
Катастрофата на Околовръстното: На шофьора му прилошало, навлязъл в насрещното и блъснал моториста
03.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.