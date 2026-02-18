В Пловдив арестуваха Ашим Асан

© Plovdiv24.bg Етническият лидер Ашим Асан е бил задържан от полицията и е прекарал 24 часа в ареста, информира Plovdiv24.bg. Асан е бил арестуван вечерта на 16 февруари със сина си и внук си.



Причината е, че Асан имал стар конфликт с бивш съсед на ул."Бургас". Тримата мъже били пред дома на съседа, произвели няколко изстрела и заплашвали мъжа.



Бившият съсед подал сигнал на 112. Няколко минути по-късно на място дошла патрулка и задържала тримата мъже.



Ашим Асан е бил освободен от ареста по-рано днес, а случаят е поет от Районната прокуратура Пловдив.