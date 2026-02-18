ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Пловдив арестуваха Ашим Асан
Причината е, че Асан имал стар конфликт с бивш съсед на ул."Бургас". Тримата мъже били пред дома на съседа, произвели няколко изстрела и заплашвали мъжа.
Бившият съсед подал сигнал на 112. Няколко минути по-късно на място дошла патрулка и задържала тримата мъже.
Ашим Асан е бил освободен от ареста по-рано днес, а случаят е поет от Районната прокуратура Пловдив.
