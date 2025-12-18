ЗАРЕЖДАНЕ...
|В ОбС Пловдив поискаха оставката на Иван Стоянов
Въпросът беше поставен при гласуването на предложение за прехвърляне на безлихвен заем по проект "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“ от предходния управленски мандат.
Тон зададе Владимир Славенски с изказването си. "Не можем да подкрепим такова предложение, защото имаме трайно несъгласие и критика към администрацията по темата. По същество корекцията е изключително сериозна част от общата поръчка - 25%, и може да отвори сериозна дупка в бюджета на общината, а нямаме гаранции, че ще спечелим делото" - заяви съветникът. Уточни, че критиките основно за неефективното харчене на средства по програмата при доста завишени цени спрямо пазарните цени; слабата, но доста скъпа информационна кампания, която доведе до 10% подмяна на кюмбетата. "Въпреки че е полезна за Пловдив и кметският екип трябва да работи с амбиция за по-чист въздух в града, виждаме същите слабости на изпълнение и сега" - завърши той.
Пълна подкрепа на думите на Славенски изказа Слави Георгиев и доразви темата:
"Така ще бъде докато не се носи персонална отговорност, докато се крием зад дългите имена на проектите и на съдебните процедури. Зад тях се крият конкретни хора, конкретни имена, конкретни заместник-кметове. Тези зам.-кметове трябва да си носят персонална отговорност. Две години от мандата са минали, имаме проблем със зам.-кмета Иван Стоянов. Крайно време е кметът да се замисли дали не е време за смяна на зам.-кмет по екология" - каза Георгиев.
Веселка Христамян припомни, че през годините са правени много предложения и препоръча да се промени подхода за изпълнение на програмата, за да не поставя под риск. А именно - да се даде възможност в кметствата също да се събират заявления, а от Агенцията за социално подпомагане да се получи служебна информация колко и кои хора получават енергийни помощи.
Добромира Костова сподели, че е разочарована от общинската администрация, тъй като в отговор на нейно запитване как върви делото оттам й казали, че не знаят, но уверили, че когато общината спечели делото, ще си върне тези 2,5 млн. лв.
"Една година делото буксува и не може да тръгне по същество. Критиката е към настоящия мандат, въпреки че делото е за нарушения от предходния мандат - за какво точно се искат тези 25%? Не знаем кой и защо води това дело" - коментира тя.
При гласуването точката получи 28 гласа "за", един "против" и 15 "въздържал се" и бе приета.
