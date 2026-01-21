Увеличиха цената на билета на шатъл буса до летище "Пловдив"

© Пловдив трансфер за пътуващите до летище "Пловдив“. Шатъл автобусът тръгва директно от Автогара "Юг“ – срещу централния вход на автогарата – и отвежда пътниците до терминала на летището за около 20 минути.



Графикът на шатъла е изцяло съобразен с полетното разписание. Автобусът от Пловдив заминава 2 часа и 30 минути преди обявения час на излитане на конкретния полет, което дава достатъчно време за регистрация и преминаване през контролите на летището.



В обратната посока, шатълът се отправя от летището към Автогара "Юг“ 30 минути след кацането на всеки полет. Точката за качване на пътниците е сектор "Пристигащи“ на летището.



Прави впечатление, че цената за една година се е качила с 1,73 лв. През 2025 година цената бе 10 лева. От началото на тази година цената на билета вече е 6 евро (11,73 лв.) на човек.



Графикът на шатъл автобуса за към летището може да следите на този адрес.



Шатъл услугата все пак си остава вариант за пловдивчани и гости на града, които искат да се придвижат бързо и сигурно между града и летището, без да се притесняват за трафик и паркиране.