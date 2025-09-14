ЗАРЕЖДАНЕ...
|Улици в Пловдив под блокада заради хаос с паркирането
"Докога ще търпим това безобразие? След дългогодишните мъки с разкопаването на булеварда, ситуацията с паркирането е непоносима. От завоите няма никаква видимост, а рискът от катастрофи е огромен“, споделят местните жители.
Те питат къде е контролът и защо институциите не следят за реда по улиците. Според тях, ежедневното преминаване по улицата е опасно, тъй като много шофьори спират където им е удобно, без да се съобразяват с останалите участници в движението.
Експерти припомнят, че на двупосочни улици спирането на платното, особено около завои, сериозно увеличава риска от пътнотранспортни произшествия. Проблемът е особено актуален за Пловдив, където ремонтите и честите разкопавания на улиците затрудняват движението и водят до хаотично паркиране.
Жителите настояват за по-строг контрол от страна на институциите и ефективни мерки за репатриране на неправилно паркирани автомобили, за да се гарантира безопасността на всички участници в движението.
