ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Улици в Пловдив под блокада заради хаос с паркирането
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:18Коментари (0)540
© Plovdiv24.bg
Жители на Пловдив сигнализират за сериозен проблем с паркирането на улиците около бул. "Александър Стамболийски“. Според тях едното платно на успоредните улици е почти напълно блокирано от спрели автомобили, което превръща двупосочните улици практически в еднопосочни.

"Докога ще търпим това безобразие? След дългогодишните мъки с разкопаването на булеварда, ситуацията с паркирането е непоносима. От завоите няма никаква видимост, а рискът от катастрофи е огромен“, споделят местните жители.

Те питат къде е контролът и защо институциите не следят за реда по улиците. Според тях, ежедневното преминаване по улицата е опасно, тъй като много шофьори спират където им е удобно, без да се съобразяват с останалите участници в движението.

Експерти припомнят, че на двупосочни улици спирането на платното, особено около завои, сериозно увеличава риска от пътнотранспортни произшествия. Проблемът е особено актуален за Пловдив, където ремонтите и честите разкопавания на улиците затрудняват движението и водят до хаотично паркиране.

Жителите настояват за по-строг контрол от страна на институциите и ефективни мерки за репатриране на неправилно паркирани автомобили, за да се гарантира безопасността на всички участници в движението.


Още по темата: общо новини по темата: 216
11.09.2025 Възстановяват маршрутите на три автобусни линии по бул. "Александър Стамболийски"
10.09.2025 Забравете за район "Западен", затрудненията там няма да спрат в срок
09.09.2025 Най-после целият бул. "Александър Стамболийски" е отворен за движение
26.08.2025 Ограничават движението по част от булевард в Пловдив до 30 септември
25.08.2025 Ограничават движението по част от бул. "Никола Вапцаров" заради проект на
ВиК
18.08.2025 Булевард "Никола Вапцаров" е частично затворен
предишна страница [ 1/36 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Сигнал до кмета на "Южен": Парковете и улиците са в окаяно състоя...
16:32 / 14.09.2025
Строеж на нова сграда затруднява движението на пешеходци и колоез...
16:12 / 14.09.2025
Програмата на Празниците на Стария град от 15 до 30 септември
16:07 / 14.09.2025
Прочуто китарно дуо и Нов симфоничен оркестър с огнен концерт на ...
14:35 / 14.09.2025
Емоционална вечер с Лили Иванова на Античния театър в Пловдив
13:36 / 14.09.2025
Започва дългоочакван основен ремонт на улица в Пловдив, която не ...
12:08 / 14.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Искаме 47 милиона лева за Южен обходен колектор
Катастрофи в България
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: