Улици в Пловдив под блокада заради хаос с паркирането

© Plovdiv24.bg Жители на Пловдив сигнализират за сериозен проблем с паркирането на улиците около бул. "Александър Стамболийски“. Според тях едното платно на успоредните улици е почти напълно блокирано от спрели автомобили, което превръща двупосочните улици практически в еднопосочни.



"Докога ще търпим това безобразие? След дългогодишните мъки с разкопаването на булеварда, ситуацията с паркирането е непоносима. От завоите няма никаква видимост, а рискът от катастрофи е огромен“, споделят местните жители.



Те питат къде е контролът и защо институциите не следят за реда по улиците. Според тях, ежедневното преминаване по улицата е опасно, тъй като много шофьори спират където им е удобно, без да се съобразяват с останалите участници в движението.



Експерти припомнят, че на двупосочни улици спирането на платното, особено около завои, сериозно увеличава риска от пътнотранспортни произшествия. Проблемът е особено актуален за Пловдив, където ремонтите и честите разкопавания на улиците затрудняват движението и водят до хаотично паркиране.



Жителите настояват за по-строг контрол от страна на институциите и ефективни мерки за репатриране на неправилно паркирани автомобили, за да се гарантира безопасността на всички участници в движението.