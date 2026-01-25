ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ударното отчуждаване в Пловдив продължава, наред е имот от 7 634 кв. м
Имотът е близо до стадион “Тодор Диев" на бул. "Академик Петър Динеков“ № 2, целият с площ от 7 634 кв. м. Собственик на терена е "БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД. По регулационен план теренът попада в улична регулация.
Равностойното парично обезщетение е в общ размер на 184 905,30 €.
Проектът "Развитие на жп възел Пловдив" включва модернизация на железния път, контактната мрежа и системите за сигнализация и телекомуникация в гара Пловдив, както и изграждането на Комуникационно-транспортния пробив под жп ареала на централната гара. Първоначалната обща стойност на обекта бе 89 028 245.95 лв. без ДДС. Сумата бе увеличавана два пъти и с последната актуализация от 11 септември 2025 г. стана 116 572 992.58 лв. без ДДС. Изменението се дължи на необходимостта от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител.
Припомняме, че окончателното завършване на целия проект се очаква да стане в средата на 2026 г. Транспортно-комуникационният пробив под централната гара се изпълнява от "Трейс груп холд".
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
