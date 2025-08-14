ИЗПРАТИ НОВИНА
Удариха престъпно сдружение, шефът - пловдивчанин
Автор: Диана Бикова 15:01
© Plovdiv24.bg
Славена Костова
Престъпно сдружение от шест лица, занимаващи се с международен трафик на наркотични вещества, разкриха при съвместна акция ТД ДАНС и ГДБОП под наблюдението на Окръжна прокуратура - Пловдив, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Повече от година е продължило наблюдението организираната престъпна група, за която първоначално е получен сигнал в ТД ДАНС. В последните три месеца в специализирата операция се включили и служители на ГДБОП и тогава се оказало, че за тази група има информация и при тях. 

Схемата разясни наблюдаващият прокурор Славена Костова: ръководителят осигурява кокаин и марихуана от Испания и Нидерландия, след това участници под негово разпореждане са транспортирали до България. В България са укривали, съхранявали и пренасочвали към Турция наркотичните вещества. Набирани са международни шофьори, които с товарни автомобили са превозвали в тайници.

Миналата събота са извършени над 25 претърсвания и изземвания в областите Пловдив, София и Бургас. Задържан е ръководителят на ОПГ и още 4 лица, като на всички са повдигнати обвинения. Единият е освободен срещу парична гаранция от 3000 лева, останалите са с мярка "задържане под стража", наложена от първоинстанционният Окръжен съд - Пловдив.

Вчера в София още едно лице е задържано, в чийто автомобил е намерен куфар с 9 пакета около 10 кг марихуана. Лицето е доведено в Пловдив, на него също му е повдигнато обвинение и предстои на 15.08 да се внесе в съда искане за налагане на мярка задържане под стража.

Задържаните лица са от мъжки пол, на възраст от 26 до 62 години. Четирима са от София, другите двама - от Пловдив. Ръководителят е пловдивчанин, неосъждан, управител на търговско дружество, което се занимава с недвижими имоти и продажба на коли. Осъществявали са контакт и комуникация помежду си при висока конспиративност, проявявали са висока мобилност в страната и чужбина. 

Всички лица са известни на ГДБОП, някои от години са били в "черния списък" като занимаващи се с международен трафик на хероин. Според пловдивските антимафиоти разкритата група е отговорна за открита дрога и в други части на страната. За част от лицата има данни, че са се занимавали с хероин. Към момента са конфискувани около 90 килограма марихуана, няма иззет кокаин. 

Повече за престъпното сдружение гледайте в прикаченото видео!



14.08.2025 Извънреден брифинг на прокуратурата, ДАНС и ГД БОП в Пловдив, има арестувани
