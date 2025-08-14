ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Удариха престъпно сдружение, шефът - пловдивчанин
Повече от година е продължило наблюдението организираната престъпна група, за която първоначално е получен сигнал в ТД ДАНС. В последните три месеца в специализирата операция се включили и служители на ГДБОП и тогава се оказало, че за тази група има информация и при тях.
Схемата разясни наблюдаващият прокурор Славена Костова: ръководителят осигурява кокаин и марихуана от Испания и Нидерландия, след това участници под негово разпореждане са транспортирали до България. В България са укривали, съхранявали и пренасочвали към Турция наркотичните вещества. Набирани са международни шофьори, които с товарни автомобили са превозвали в тайници.
Миналата събота са извършени над 25 претърсвания и изземвания в областите Пловдив, София и Бургас. Задържан е ръководителят на ОПГ и още 4 лица, като на всички са повдигнати обвинения. Единият е освободен срещу парична гаранция от 3000 лева, останалите са с мярка "задържане под стража", наложена от първоинстанционният Окръжен съд - Пловдив.
Вчера в София още едно лице е задържано, в чийто автомобил е намерен куфар с 9 пакета около 10 кг марихуана. Лицето е доведено в Пловдив, на него също му е повдигнато обвинение и предстои на 15.08 да се внесе в съда искане за налагане на мярка задържане под стража.
Задържаните лица са от мъжки пол, на възраст от 26 до 62 години. Четирима са от София, другите двама - от Пловдив. Ръководителят е пловдивчанин, неосъждан, управител на търговско дружество, което се занимава с недвижими имоти и продажба на коли. Осъществявали са контакт и комуникация помежду си при висока конспиративност, проявявали са висока мобилност в страната и чужбина.
Всички лица са известни на ГДБОП, някои от години са били в "черния списък" като занимаващи се с международен трафик на хероин. Според пловдивските антимафиоти разкритата група е отговорна за открита дрога и в други части на страната. За част от лицата има данни, че са се занимавали с хероин. Към момента са конфискувани около 90 килограма марихуана, няма иззет кокаин.
Повече за престъпното сдружение гледайте в прикаченото видео!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1
|
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 2 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Булевард "Васил Априлов" неузнаваем
13:10 / 14.08.2025
Разговор с кмета за развитието на летището слушайте в предаването...
12:39 / 14.08.2025
Нов доставчик на храна в Пловдив от днес
12:05 / 14.08.2025
Брокери: Все повече купувачи от Пловдив проявяват интерес към пок...
11:35 / 14.08.2025
МВР ще регулира трафика при "Скобелева майка" заради тежките тапи...
12:22 / 14.08.2025
Извънреден брифинг на прокуратурата, ДАНС и ГД БОП в Пловдив, има...
11:18 / 14.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
16:55 / 13.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS