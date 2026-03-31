Автор: Ивет Калчишкова 15:23 / 31.03.2026

Учениците от 12. "А“ клас на СУ "СВ. Паисий Хилендарски“, специалност "Графичен дизайн“, отправиха емоционален жест към своя класен ръководител Таня Танева.



Тя е преподавател по английски език и дългогодишен учител в училището, информира Plovdiv24.bg.



След пет години, прекарани заедно в учебни предизвикателства, успехи и израстване, зрелостниците изненадаха своята класна с тържествена покана за бал, изпълнена с музика и символика.



Младежите поднесоха подарък и червени рози като израз на благодарност за подкрепата, вниманието и отдадеността, които са получавали през годините. Според учениците Таня Танева е била не само техен преподавател, но и човек, който неизменно е заставал до тях във всяка ситуация.