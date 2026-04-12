На 9 април 2026 г. в УМБАЛ "Свети Георги“ -Пловдив е идентифициран потенциален донор - 68-годишна жена. Процедурата по установяване на мозъчна смърт и последващата организация по донорството са реализирани от екип на лечебното заведение под координацията на д-р Дончо Ташков.

На 10 април в следобедните часове е извършена експлантация на органите от екип специалисти на УМБАЛ "Александровска“.

След прецизен медицински подбор между шестима потенциални реципиенти са извършени две бъбречни трансплантации на мъже на 41 и 49 години. Интервенциите са реализирани от медицински екипи, ръководени от доц. д-р Пламен Димитров, като пациентите са получили шанс за нов живот.

Министерството на здравеопазването и Изпълнителна агенция "Медицински надзор“ изразяват благодарност към близките на донора за проявената човечност в труден момент, както и към медицинските екипи от двете лечебни заведения и центровете за спешна медицинска помощ в Пловдив и София за бързата реакция и високия професионализъм.

В дните около Великден донорството отново се откроява като символ на солидарност и надежда, превръщайки личната трагедия в шанс за нов живот.