|УХТ Пловдив открива новата учебна година
От 11,45 часа в аула "Милен Бешков“ ще се проведе среща със студентите от I-ви курс, на която те ще получат подробности за обучението в университета, използваните платформи за обучение и администриране на учебния процес и друга полезна информация.
Специални награди ще бъдат връчени на проф. Албена Стоянова и шеф Ради Стамболов. Шеф Ради Стамболов ще бъде удостоен с почетна грамота "Професор от практиката“. Той е най-актуалният Фууд стилист в момента.
Името му е синоним на стил, вкус и грандиозно представяне и незабравими емоции на безброй събития. Може да впечатли в малки бутикови зали, или на големи градски площади, винаги е усмихнат и носи онзи заряд, който увлича.. Заобиколен от съмишленици, щастлив с безбройните си приятели в кулинарните среди, спечелил уважението на гилдията, отрано намерил себе си и разтворил се в шоколад, платки, ганаши, кремове.
Разказва кулинарно и преподава българска кухня на студенти в Япония, те пък всяка година посещават България, за да научат повече за нашите ястия..
Много пъти жури, много пъти консултант в различни състезания и проекти.
Забележителна неговата отдаденост да се подобри образователната система в професионалните училища по туризъм.
Съосновател е през 2017 година, на първата на Балканите Pastry Academy, в която, след получаването на Лиценз през 2018 година, до настоящия момент са се обучили и дипломирали 175 квалифицирани сладкари.
Проф. Албена Стоянова ще бъде наградена със статуетката "Плодотворие". Тя е възпитаник на ВИХВП (УХТ).
В периода 1980 г. – 1983 г. и 1991 г. – 1994 г. е служител на фирма "Ален мак“, Пловдив в секции "Паста за зъби“, "Бяла козметика“, "Шампоани“ и "Иновации“, като е участвала в разработката и внедряването на над 15 нови козметични продукта.
От 1983 г. до 1985 г. е редовен докторант в университета, като през 1986 г. защитава дисертация за получаване на ОНС "доктор“. От 1987 до 1991 г. е научен сътрудник в университета в катедра "Микробиология.
От 1995 г. до 2022 г. е преподавател в катедра "Технология на тютюна, захарта, растителните и етеричните масла“. През 2007 г. придобива научната степен "доктор на техническите науки“, през 2001 г. - академичната длъжност "доцент“, а през 2008 г. – "професор“.
През годините извежда занятия по различни дисциплини, свързани с получаване, окачествяване и приложение на различни ароматични продукти. Научната ѝ продукция включва над 350 публикации в областта на получаване и анализ на природни ароматични продукти с приложение в хранително-вкусовата промишленост, парфюмерията и козметиката; автор е на пет учебника и три ръководства за лабораторни упражнения; на авторско свидетелство; на две монографии; на три справочника; ръководител е на 21 успешно защитили докторанти, трима от които чуждестранни граждани.
В университета е заемала следните престижни длъжности: Зам.-декан на Технологичен факултет (мандат 2003/2007 г.); Декан на Технологичен факултет (мандат 2007/2011 г.); Зам.-ректор по учебна дейност и акредитация (мандати 2012/2015 г. и 2016/2019 г.); ръководител катедра (от 2020 до 2022 г.).
От 2023 г. до момента - Председател на Научно-технически съюз по хранителна промишленост – Пловдив, като участва активно в организацията и провеждането на различни научни форуми.
