ЗАРЕЖДАНЕ...
Тъжна гледка: Един от най-любимите паркове на пловдивчани загива
© Plovdiv24.bg
Състоянието на парка става все по-лошо с всеки изминал ден, а за това Plovdiv24.bg алармира преди половин година.
За съжаление оттогава досега не е направено нищо. По цялото продължение на Лаута могат да се видят паднали и изкоренени дървета, лежащи по земята, отрязани стволове, които дори заграждат пътеките, през които вървят хората. Истинско изпитание за очите е гледката на изсъхнали сгромоляса ли се дървета, които са оставени да изгниват на място.
Паркът вече не прилича на парк, а на гробище на дървета. Въпреки че всяка пролет се организират акции по събиране и изрязване на болните и изсъхнали дървета, то те не помагат, тъй като не са в необходимия мащаб на санитарно почистване и сеч.
Видно е, че е непосилно извозването на падналите по земята дървета, а това обаче застрашава здравите. Така любимото място на хиляди пловдивчани - семейства с малки деца, спортуващи, възрастни и собственици на кучета се превръща в жалка картинка, в изоставено, упаднало, дори и опасно за разходка място.
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.