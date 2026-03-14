Едно от най-красивите и приятни за разходка места в Пловдив изглежда потресаващо. Тъжна е картината, на която се натъкват пловдивчани и при най-обикновено преминаване през парк “Лаута". Дори от централните алеи се вижда колко е западнал паркът особено сега, когато няма зеленина и клоните на дърветата са оголени.За съжаление оттогава досега не е направено нищо. По цялото продължение на Лаута могат да се видят паднали и изкоренени дървета, лежащи по земята, отрязани стволове, които дори заграждат пътеките, през които вървят хората. Истинско изпитание за очите е гледката на изсъхнали сгромоляса ли се дървета, които са оставени да изгниват на място.Паркът вече не прилича на парк, а на гробище на дървета. Въпреки че всяка пролет се организират акции по събиране и изрязване на болните и изсъхнали дървета, то те не помагат, тъй като не са в необходимия мащаб на санитарно почистване и сеч.Видно е, че е непосилно извозването на падналите по земята дървета, а това обаче застрашава здравите. Така любимото място на хиляди пловдивчани - семейства с малки деца, спортуващи, възрастни и собственици на кучета се превръща в жалка картинка, в изоставено, упаднало, дори и опасно за разходка място.