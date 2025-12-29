ЗАРЕЖДАНЕ...
|Геодезията на "Лаута" е готова
На практика това означава, че има готовност да премине към идеен проект. След това ще се направи обществено обсъждане, а на базата на идейния проект ще се изработи и техническия.
"За такива големи инфраструктурни проекти е важна оценката на ландшафтните архитекти, на проектанти, на хора, които имат визия как трябва да изглеждат такива пространства, а не да се работи на парче, много е важно да се работи с визия напред във времето, за да може в парка да се реализират най-добрите идеи за нуждите на пловдивчани. Няма значение как го виждам аз, следващия или преди мен кмет, важно е как го вижда проектантът – човек с визия и фантазия – как трябва да направим алеите, залесяването, какви сектори да има – за отдих, за спорт, за почивка. Не трябва да се работи на парче за такъв голям парк като парк "Лаута““ – коментира Гатев.
Кметът сподели още, че районът има нужда от разширяване и изграждане на нови паркове, за които има терени. Проектът на парк "Майка и дете“ е готов и чака реализация. За парк "Хан Крум“ също има готов проект, осигурено е финансирането и Гатев се надява през 2026 г. да започне реалното му изграждане.
