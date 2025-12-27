ИЗПРАТИ НОВИНА
Кметът на "Тракия": Работим с визия за 10–15 години напред
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:25
©
Интензивна, с много свършена работа, но и още много останало за правене. Такава е била 2025 година за кмета на район "Тракия“ Георги Гатев и неговия екип. "Ние се стремим да изградим основата, върху която може да се стъпи не само тази календарна година, а и следващата, дори в следващия мандат и по-следващия. Работим с визия, с хоризонт 10-15 години напред“, сподели той в интервю за Plovdiv24.bg.

Гатев оценява изминалата година като успешна, защото е изпълнено всичко от заложения план в рамките на определения бюджет. Като реални действия посочва изграждането на тротоарни настилки на комплометирани места, подновяване на маркировката пред детски заведения и училища, организирането на мероприятия във връзка с пътната безопасност, редица инициативи за деца и възрастни, както и традиционните събития в парк "Лаута“.

"Същинските, големите проекти, от които има нужда район "Тракия“, са свързани с изграждане на нови детски ясли, с обновяване на асфалтовата настилка, която е доста компрометирана на големи участъци на големите булеварди, на основните улици, на пътните артерии като цяло“ – посочва Гатев.

Сред другите проблеми откроява паркирането, с налягането на ВиК мрежата, чистотата в района. Припомня, че в "Тракия“ пилотно са поставени нов вид контейнери за смет, чийто обем е три пъти по-голям от обема на предходните. Целта е да се реши проблема с многото смет, който се генерира, а освен това извозването е по-лесно.

В "Тракия“ се реализират два проекта на голяма община – продължението на бул. "Санкт Петербург“ и ново детско заведение. И двата обекта предизвикаха недоволство у част от жителите. Районният кмет е категоричен, че изграждането на пътната артерия до голяма степен ще отпуши трафика и натоварването във входно-изходните артерии. Заради гражданския протест срещу яслата до блок 42, проектът е адаптиран за терен на "Скобелева майка“ – зона А13. Очаква се финализиране на процедурата по избор на изпълнител и догодина да започне фактическото строителство.

Кметът се надява бюджетът на района за 2026 г. да бъде значително по-голям, за да отговаря реално на нуждите на района. На дневен ред за решаване са проблемите с паркирането, налягането на ВиК мрежата, преасфалтирането на околовръстния път на "Тракия“ – бул. Цар Симеон“, смяната на около 100 застаряващи стълба. Предстои да се работи по парковете "Майка и дете“, "Хан Крум“ и "Лаута“.

За 2025 г. проекто бюджетът на "Тракия“ е бил на стойност близо 25 милиона лева. Гатев смята, че и за предстоящата година ще е в същия диапазон, но от общината и Общинския съвет на Пловдив зависи кои проекти и необходимости ще бъдат реализирани.

Районният кмет е отправил писмено предложение до голяма община за въвеждане на зони за паркиране. Идеята е да се даде предимство на живущите пред гостуващите в района, за да се тушира социалното напрежение между гражданите. Гатев припомни, че още в началото на мандата е прекратил издаването на разрешения за платени паркоместа, запазени със скоби, тъй като, според него, те задълбочават проблема. Сега е направил и допълнителни предложения за въвеждане на еднопосочност в определени малки улички, предимно около детски заведения, както и часови диапазон на знак Б27 – "Забранени са престоят и паркирането“, на ул. "Съединение“ и ул. "Поручик Боян Ботев“.

Догодина ще се търси финансиране за изграждането на първия от петте многоетажни паркинги в "Тракия“, за който е готов техническия проект. "Проблемът с паркирането е изключително голям и ще става все по-голям и по-голям. Сега е моментът ние да вземем мерки, за да може във времето напред с този проблем да се справяме по-лесно“ – коментира Гатев.

Цялото интервю гледайте в прикаченото видео!



