|Лаута умира?
Ако се разходим по старата част на парка, то и там навсякъде е осеяно с изсъхнали стволове, свлечени дървета, клони, общо взето положението е плачевно. Явно общинските предприятия “Градини и паркове" и “Чистота" нямат ресурса, за да се справят с положението и нещата излизат извън контрол, като се задълбочава.
Вместо от приятно място за разходка, парк "Лаута" става опасен като гробище за дървета.
