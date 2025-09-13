© Plovdiv24.bg виж галерията Изключително тежко е положението с младите дръвчета в парк "Лаута", видя Plovdiv24.bg. В зоната, където са новозасадените фиданки в близост до алеята в червенолистните сливи до бившия “Аквапарк" повечето са напълно изсъхнали и от земята стърчат колове. Сушата и високите температури в Пловдив през лятото са ги взели като жертва. Проблемът е, че никой от “Градини и паркове" не се е погрижил за тях да ги полива, така че да поотраснат и кореновата им система да е достатъчна, за да достигне до подпочвените води, където да успеят да поемат от влагата.



Ако се разходим по старата част на парка, то и там навсякъде е осеяно с изсъхнали стволове, свлечени дървета, клони, общо взето положението е плачевно. Явно общинските предприятия “Градини и паркове" и “Чистота" нямат ресурса, за да се справят с положението и нещата излизат извън контрол, като се задълбочава.



Вместо от приятно място за разходка, парк "Лаута" става опасен като гробище за дървета.