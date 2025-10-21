Тържествено отбелязваме Деня на народните будители в Пловдив

© Plovdiv24.bg Денят на народните будители 1 ноември ще бъде отбелязан в Пловдив с тържествено честване по инициатива на Регионалното управление на образованието. В празничния ден ще има шествие, което ще се води от кмета Костадин Димитров, предава Plovdiv24.bg.



Тържеството ще започне в 10,00 часа пред паметника на Кирил и Методий пред Хуманитарната гимназия. Там се събират ученици, учители и представители на научни и културни институции. По повод празника пловдивският митрополит Николай ще отслужи празнична литургия. Точно в 10,30 ч. кметът Костадин Димитров ще обяви началото на честването на празника на Народните будители в Пловдив и ще поведе шествието.



Създадена е организация за отделни сборни пунктове на училищата, които поетапно ще се влеят в шествието. Пред Хуманитарната гимназия ще бъдат учениците от район "Централен". Лъчът от "Източен" и "Тракия" ще тръгне от ул. "4 януари" (от бул. "Шести септември“ до бул. "Марица“), "Южен" и "Западен" - от пл. "Съединение" откъм ул. "Хан Кубрат", "Северен" - от южния подход на пешеходния мост.



Процесията ще тръгне от пл. "11 май" по ул. "Хан Кубрат", ул. "Райко Даскалов", през подлеза на бившата аптека "Марица", ул. "Райко Даскалов", пл. "Римски стадион", ул. "Княз Александър I Батенберг" до Военния клуб на пл. "Централен". Колоната ще се води от Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции (СКСО), следван от състав на комитет "Родолюбие", носещ лозунг "103 г. Ден на народните будители". След това ще бъдат представителните групи от всички училища в града, всяко от което ще носи портрети на народни будители.



Шествието ще спре пред стълбите на "Каменица", където ще има 10-минутно изпълнение на Хора на пловдивските момчета "Стефка Благоева". На пл. "Централен" ще бъде изнесен тържествен концерт в чест на празника, организиран и подготвен от АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев".



На тържеството ще се връчи ежегодната национална награда "Даскал Ботьо Петков" за заслужил учител в хуманитарните дисциплини.