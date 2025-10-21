ЗАРЕЖДАНЕ...
|Търсят временен директор на Търговската гимназия
Причината е кончината на досегашния директор Петя Герасимова. Тя почина на 15 октомври след боледуване.
Кандидат-директорите трябва да имат не по-малко от 5 години учителски стаж и да притежават висше образование в степен "магистър".
Документи се подават лично или през пълномощник само днес и утре в сградата на РУО-Пловдив.
От там информират, че конкурсът ще протече на два етапа - по документи и след това ще има и събеседване с кандидатите.
