Търсят временен директор на Търговската гимназия

© Регионалното управление на образованието (РУО) в Пловдив търси временно изпълняващ длъжността директор на Националната търговска гимназия до заемане на длъжността въз основа на конкурс,, информира Plovdiv24.bg.



Причината е кончината на досегашния директор Петя Герасимова. Тя почина на 15 октомври след боледуване.



Кандидат-директорите трябва да имат не по-малко от 5 години учителски стаж и да притежават висше образование в степен "магистър".



Документи се подават лично или през пълномощник само днес и утре в сградата на РУО-Пловдив.



От там информират, че конкурсът ще протече на два етапа - по документи и след това ще има и събеседване с кандидатите.