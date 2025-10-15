Почина директорката на Търговската гимназия в Пловдив

© Починала е директорката на Националната търговска гимназия д-р Петя Герасимова, научи Plovdiv24.bg.



Днес учителите, работещи в училището, са били информирани за кончината й. Тя е имала тежко заболяване.



Екипът ни изказва съболезнования на близките и роднините на д-р Петя Герасимова.