Търсят нов директор на бившия Спортен диспансер, след като ОбС не одобри спечелилия конкурса

© Община Пловдив обявява конкурсна процедура за определяне на управител на Медицински център за рехабилитация и спортна медицина, бившия Спортен диспансер, информира Plovdiv24.bg.



Припомняме Ви, че в момента временно управляващ е д-р Пламен Йончев, който беше избран от общинските съветници, след като беше прекратен договорът с д-р Влатко Глигоров, който беше назначен като прокурист на МБАЛ "Св. Анна-Варна“ АД.



Д-р Йончев, който беше и единствен кандидат, спечели последно проведения конкурс и получи оценка от комисията - 5,12. Общинският съвет обаче отказа да го утвърди със свое решение, което налага повторното организиране на конкурс с откриване на процедурата от начало.



Всеки един от кандидатите трябва да отговаря на различни условия според конкурсната документация, като трябва освен CV и завършено образование по медицина, да защитят и концепция за развитието на медицинския център. Последната трябва да се защити по време на втория етап от конкурса - събеседване. Първият е по документи.