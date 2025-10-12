ЗАРЕЖДАНЕ...
|Търсят нов директор на бившия Спортен диспансер, след като ОбС не одобри спечелилия конкурса
Припомняме Ви, че в момента временно управляващ е д-р Пламен Йончев, който беше избран от общинските съветници, след като беше прекратен договорът с д-р Влатко Глигоров, който беше назначен като прокурист на МБАЛ "Св. Анна-Варна“ АД.
Д-р Йончев, който беше и единствен кандидат, спечели последно проведения конкурс и получи оценка от комисията - 5,12. Общинският съвет обаче отказа да го утвърди със свое решение, което налага повторното организиране на конкурс с откриване на процедурата от начало.
Всеки един от кандидатите трябва да отговаря на различни условия според конкурсната документация, като трябва освен CV и завършено образование по медицина, да защитят и концепция за развитието на медицинския център. Последната трябва да се защити по време на втория етап от конкурса - събеседване. Първият е по документи.
