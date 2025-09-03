Търсят доброволци от "Тракия", кметът на Пловдив с лично дарение

© Фейсбук В събота апартамент, намиращ се на четвъртия етаж в блок 258 в район "Тракия", изгоря напълно. Щетите след огнената стихия са огромни и днес лично кметът на Пловдив се ангажира да помогне на пострадалите, научи Plovdiv24.bg.



"Аз се ангажирам с възстановяването на дограмата с лични средства и с помощ с ремонта. Ще предложа на депутатите от ГЕРБ да дарят също от личните си средства и на Общинския съвет да отпусне финансова подкрепа. Вярвам, че помощта в такива моменти крепи не само онези, които имат нужда от нея, а и онези, които протягат ръка. Нека помогнем, призова г-н Димитров.



