Почти целият апартамент, който горя по-рано днес в Пловдив, е унищожен, предава репортер на Plovdiv24.bg от мястото на инцидента. Жилището се намира на четвъртия етаж в блок 258 в район "Тракия".



Щети вследствие на пламъците има и по апартамента, който се намира на горния етаж. Според разкази на съседи няма пострадали хора.



Сигналът за инцидента е получен в пожарната около 14,00 часа и веднага на място са се отзовали екипи на пожарната и автомеханична стълба, които да потушат пламъците. На място е бил изпратен и екип на Спешна помощ.