|Търговски център в Пловдив недостъпен за майки с колички
"Здравейте! Такава е ситуацията от около 15-20 дни. Днес за втори път исках да посетя магазин "Лекси" с бебето, но това се оказа отново мисия невъзможна, както и преди две седмици.
Имах нужда от закупуване на някои храни за детето, а не просто да се разходя за шопинг. Добре че се намериха отзивчиви хора, които ми помогнаха с количката по стълбите.
Не знам обаче какво ще се прави, ако се наложи да се качиш на някои от горните етажи. Или повредата е много сериозна, или управата на центъра е слаба и незаинтересована".
