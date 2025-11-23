© Plovdiv24.bg виж галерията Оживен търговски център в сърцето на Пловдив практически е недостъпен за майки с колички и трудноподвижни хора. Причината - асансьорът там не работи от доста време. Това съобщи читателка на Plovdiv24.bg. Става въпрос за ТЦ "Гранд".



"Здравейте! Такава е ситуацията от около 15-20 дни. Днес за втори път исках да посетя магазин "Лекси" с бебето, но това се оказа отново мисия невъзможна, както и преди две седмици.



Имах нужда от закупуване на някои храни за детето, а не просто да се разходя за шопинг. Добре че се намериха отзивчиви хора, които ми помогнаха с количката по стълбите.



Не знам обаче какво ще се прави, ако се наложи да се качиш на някои от горните етажи. Или повредата е много сериозна, или управата на центъра е слаба и незаинтересована".