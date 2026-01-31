ЗАРЕЖДАНЕ...
|Три фирми в битка за преобразяване на жилищен блок в Пловдив
Припомняме, че жилищният блок в район “Северен" трябва да бъде напълно преобразен. Стойността на проекта и строително-ремонтните дейности е 194 300 евро. ЗОП-а е инженеринг, т.е избраният изпълнител ще проектира, строи и ще трябва да подсигури авторския надзор. Многофамилната жилищна сграда се намира на ул. “Средна гора" 5, като трябва да бъдат внедрени редица мерки за енергийна ефективност.
Обществената поръчка ще се реализира чрез безвъзмездна финансова помощ (БФП) от Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“. Вторият етап по Процедурата предвижда интензитетът на безвъзмездната финансова помощ да е 80% от допустимите разходи.
Възложител на ЗОП-а в Венцислава Любенова, кмет на район “Северен", а срокът за изпълнение на дейностите е 360 дни.
Предстои да бъде обявена датата на отваряне на офертите, които фирмите са дали.
