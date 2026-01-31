ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Три фирми в битка за преобразяване на жилищен блок в Пловдив
Автор: Данислава Вълкова 15:09Коментари (0)372
©
Три фирми се надпреварат за обновяването на жилищна сграда в район “Сверен", информира Plovdiv24.bg. От електронния портал за обществени поръчки е видно, че кандидатите са: ВиП Георгиеви ЕООД, ПИРС - Д ООД и АМЕС 71 ЕООД.

Припомняме, че жилищният блок в район “Северен" трябва да бъде напълно преобразен. Стойността на проекта и строително-ремонтните дейности е 194 300 евро. ЗОП-а е инженеринг, т.е избраният изпълнител ще проектира, строи и ще трябва да подсигури авторския надзор. Многофамилната жилищна сграда се намира на ул. “Средна гора" 5, като трябва да бъдат внедрени редица мерки за енергийна ефективност.

Обществената поръчка ще се реализира чрез безвъзмездна финансова помощ (БФП) от Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“. Вторият етап по Процедурата предвижда интензитетът на безвъзмездната финансова помощ да е 80% от допустимите разходи.

Възложител на ЗОП-а в Венцислава Любенова, кмет на район “Северен", а срокът за изпълнение на дейностите е 360 дни.

Предстои да бъде обявена датата на отваряне на офертите, които фирмите са дали.


Още по темата: общо новини по темата: 17
30.01.2026 Напредва безплатното саниране на блок в "Тракия"
01.01.2026 Преобразяват още един жилищен блок в Пловдив
23.08.2025 Преобразяват две жилищни сгради в Пловдив, пари обаче няма
24.07.2025 Санирането остава безплатно за хората, някои семейства ще си спестят до 12 000 лв.
31.05.2025 Заместник-министър: Очакваме да запазим всички средства за саниране
27.04.2025 Три блока в Пловдив стават напълно неузнаваеми
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Глас на пловдивчанин: Стана нападение в градския транспорт
15:20 / 31.01.2026
Въвеждането на "бял билет" ще е безплатно за пътниците в градския...
14:45 / 31.01.2026
Общинският съветник Слави Георгиев с подкаст за "Истината за Плов...
12:13 / 31.01.2026
Община Пловдив подготвя търг за магазини на две емблематични мест...
08:41 / 31.01.2026
Консорциум и обединение на фирми в надпревара за видеоконтрола в ...
08:31 / 31.01.2026
Две популярни заведения за хапване на Главната затвориха врати
17:31 / 30.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Икономист: Чака ни много по-тежка криза от 2008 г. Доларът ще се срине и ще бъде заменен със злато
Икономист: Чака ни много по-тежка криза от 2008 г. Доларът ще се срине и ще бъде заменен със злато
12:30 / 29.01.2026
"Еконт": Спираме пощенските услуги
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
Проф. Драганов: 7 евро за капучино не са много, народът вече има повече пари
Проф. Драганов: 7 евро за капучино не са много, народът вече има повече пари
17:16 / 29.01.2026
Почина Деян Мендев
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Пионка на Титюков: Шефката на социалните в Пловдив е в тежки схеми и със скъпо "Бентли"!
Пионка на Титюков: Шефката на социалните в Пловдив е в тежки схеми и със скъпо "Бентли"!
10:34 / 30.01.2026
Шефката на салона за красота, в който камери снимаха секс с нея, изчезна от Бургас
Шефката на салона за красота, в който камери снимаха секс с нея, изчезна от Бургас
22:14 / 29.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: