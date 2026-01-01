ЗАРЕЖДАНЕ...
|Преобразяват още един жилищен блок в Пловдив
Срокът за кандидатстване е 26 януари.
Обществената поръчка ще се реализира чрез безвъзмездна финансова помощ (БФП) от Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“. Вторият етап по Процедурата предвижда интензитетът на безвъзмездната финансова помощ да е 80% от допустимите разходи.
Възложител на ЗОП-а в Венцислава Любенова, кмет на район “Северен", а срокът за изпълнение на дейностите е 360 дни.
Коментари (0)
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
