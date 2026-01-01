Преобразяват още един жилищен блок в Пловдив

© Илюстративна снимка Жилищен блок в район “Северен" ше бъде напълно преобразен. Това става ясно от пуснатата обществена поръчка, информира Plovdiv24.bg. Стойността на проекта и строително-ремонтните дейности е 194 300 евро. ЗОП-а е инженеринг, т.е избраният изпълнител ще проектира, строи и ще трябва да подсигури авторския надзор. Многофамилната жилищна сграда се намира на ул. “Средна гора" 5, като трябва да бъдат внедрени редица мерки за енергийна ефективност.



Срокът за кандидатстване е 26 януари.



Обществената поръчка ще се реализира чрез безвъзмездна финансова помощ (БФП) от Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“. Вторият етап по Процедурата предвижда интензитетът на безвъзмездната финансова помощ да е 80% от допустимите разходи.



Възложител на ЗОП-а в Венцислава Любенова, кмет на район “Северен", а срокът за изпълнение на дейностите е 360 дни.