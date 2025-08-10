ИЗПРАТИ НОВИНА
Този е авторът на най-наглото изпълнение за последните 24 часа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:58Коментари (0)1838
© Фейсбук
Опасна и нагла маневра сътвори водач на автомобил в Пловдив. Човекът просто решава, че ще мине напряко, като игнорира затвореното южно платно на булевард "Дунав" и решава да покара малко в насрещното движение в северното платно.

"Защо да обикаляме, когато можем да минем напряко през насрещното? Ако не е от Пловдив, да ползва навигация, която прекарва през обход заради ремонта. Оправданието "обърках се" не важи", казва авторът на клипчето.

Кадрите са от вчера, когато ограничението по тази пътна артерия все още бе в сила. От днес въпросният участък от южното платно вече е отворен за автомобили.








