ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Този е авторът на най-наглото изпълнение за последните 24 часа
"Защо да обикаляме, когато можем да минем напряко през насрещното? Ако не е от Пловдив, да ползва навигация, която прекарва през обход заради ремонта. Оправданието "обърках се" не важи", казва авторът на клипчето.
Кадрите са от вчера, когато ограничението по тази пътна артерия все още бе в сила. От днес въпросният участък от южното платно вече е отворен за автомобили.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Приключи ремонтът на един от булевардите в Пловдив
12:00 / 10.08.2025
Нова организация на движение по булевард в Пловдив
10:24 / 10.08.2025
В Пловдив спасиха крака на пациент с тежка костна инфекция
09:43 / 10.08.2025
Акция на МВР заради заразата край Пловдив
09:38 / 10.08.2025
Удариха контра на кмета за четири "златни" общински имота в Пловд...
08:50 / 10.08.2025
Пловдивчанин: Такива условия са опасни за здравето и гавра с пътн...
20:41 / 09.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Никол Станкулова
10:20 / 08.08.2025
Промени в БНТ
10:36 / 09.08.2025
Пълнолунието на 9 август е съдбоносен портал
09:17 / 09.08.2025
НИМХ: Започва труден период
07:20 / 08.08.2025
Никол Станкулова: Бях бременна тогава. Направихме щур купон
17:27 / 09.08.2025
Сервитьор от Пловдив: Не са виновни, че не разбират от ресторант
16:45 / 08.08.2025
Кредитен консултант: В никакъв случай не теглете кредити!
23:02 / 08.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS