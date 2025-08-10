© Фейсбук Опасна и нагла маневра сътвори водач на автомобил в Пловдив. Човекът просто решава, че ще мине напряко, като игнорира затвореното южно платно на булевард "Дунав" и решава да покара малко в насрещното движение в северното платно.



"Защо да обикаляме, когато можем да минем напряко през насрещното? Ако не е от Пловдив, да ползва навигация, която прекарва през обход заради ремонта. Оправданието "обърках се" не важи", казва авторът на клипчето.



Кадрите са от вчера, когато ограничението по тази пътна артерия все още бе в сила. От днес въпросният участък от южното платно вече е отворен за автомобили.



