Читател на Plovdiv24.bg сигнализира за паднали клони в уличките около Гребната база Пловдив, в района около залите на Спортното училище.



По думите му на някои места клоните са паднали върху пътното платно и тротоарите.



Ситуацията създава опасност за пешеходци и автомобили, особено в по-тесните участъци от пътя.



"Това не е Стара планина, а Пловдив", казва още нашият читател!