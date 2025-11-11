ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тони Стойчева предлага за отчуждаване имот заради ново кръгово по "Пещерско шосе"
По думите й от приоритетния списък за отчуждаване са частни имоти в парк “Ружа", имоти, попадащи в бъдещето трасе на нова улица, свързваща бул. “Пещерско шосе" с ул. “Парк Отдих и култура", както и имоти, попадащи в обхвата на проект за кръгово кръстовище на бул. “Пещерско шосе" и ул. “Елин Пелин".
От администрацията предлагат да се отчуждят имоти за разширяване на гробищния парк в кв. "Прослав", имоти, ул. “Д-р Христо Аджаров", бул. “Пещерско шосе" и други.
"Всички тези обекти са от изключителна важност за развитието на района и подобряване на инфраструктурата на града ни!", допълва Тони Стойчева.
