Тома Цилев е кандидат за народен представител от листата на "Прогресивна България“ в Пловдив. Той е юрист и спортен мениджър с опит в публичната администрация. Има опит в управлението на спортни организации. Работил е като старши юрисконсулт в Областна дирекция "Земеделие“ – Пловдив, след което заема ръководни позиции в ПФК "Локомотив Пловдив“. В момента е изпълнителен директор на клуба и участва активно в управлението и развитието на футболната организация. Притежава магистърски степени по право и спортен мениджмънт.

Как искате да изглежда България на младите?

Вкъщи расте малкият ми син. Всяка седмица е различен. Според него игрите са много сериозно нещо. Често се питам — кой кого учи всъщност? Ако се поставим на мястото на нашите деца, въпросът не е какво още да им дадем, а каква среда създаваме, за да израснат като щастливи, свободни и отговорни хора. За мен това стъпва на няколко прости принципа:

• Семейството е ключово за успеха за младите хора

• Любопитството е безценен образователен капитал

• Образованието развива мисленето, но спортът изгражда характера

• Отговорността на младия човек расте заедно с него

• Младите вече живеят преди да бъдат “истински" готови за това

• Здравето е необходимо условие за всичко останало

Оттук следват и отговорите на въпроса: Как искате да изглежда България на младите?

• Семейството е в центъра на политиките за младите хора - първо като деца и после като родители

• Образование, което цени, развива и гради върху детското любопитство

• Общество, което изгражда характера чрез усилие, спорт и преодоляване на трудности

• Среда, в която младите постепенно поемат реална отговорност за живота си, според възрастта и силите им

• Държава, която активно включва младите в обществения живот, прави ги видими, а не изолирани между училището и дома

• Здравословна среда и модерна и превантивна детска медицина

• Общество, в което всички деца са наши, нашето общо бъдеще

Какво бихте направили за младите хора в страната?

"Не питай какво държавата може да направи за теб, а какво ти можеш да направиш за нея.“

Но за да се ангажират и поемат отговорност първо за собствения си живот, а после и за бъдещето на България, държавата трябва целенасочено да включва младите в реалния обществен живот.

• Политики, които уважават правата на родителите и ги подкрепят като първите заинтересовани за успеха на техните деца

• Преориентиране на образованието към стимулиране на иновативното и критично мислене

• Интегриране на спорта в образованието като средство за изграждане на характера и практикуване на добродетелите

• Създаване на условия и механизми за ранно поемане на отговорност – в училище и спорта, в общността и живота

• Отваряне на икономиката към младите за ранно участие в реална трудова дейност

• Поддържане на младежки пространства, в които младите хора учат, спортуват и работят заедно

• Силна система за детско здравеопазване и превенция

Какво бъдеще искате за децата си?

• Да растат в добронамерена социална среда и с чувство за принадлежност към България

• Да съхранят и развият любопитството си към света

• Да изградят характер и увереност и да отстояват себе си

• Да станат отговорни хора, които решават проблеми и защитават ценности

• Да създадат силни социални връзки в общество, в което се чувстват ангажирани, а не контролирани

• Да се налагат над изкуствения интелект чрез колективна и емоционална интелигентност

• Да растат в здравословна среда с достъп до качествени медицински грижи

Какво бихте направили за Пловдив?

Градът създава средата, в която младите хора израстват и поради това той носи реалната отговорност за развитието им, по-голяма от тази на държавата.

• Създаване на годишна студентска регата между пловдивските университети на Гребната база — по подобие на традиционното състезание между университетите на Оксфорд и Кеймбридж. Пловдив има 9 университета и отлични условия за гребен спорт

• Финансиране на училищни отбори и създаване на условия за редовни междуучилищни състезания по футбол, волейбол, баскетбол, плуване и други спортове

• Развитие и свързване на споделените пространства за учене, спорт и работа — детски центрове, STEM лаборатории, училищни спортни клубове и др.

Истинският въпрос не е каква държава ще оставим на децата си, а какви деца ще оставим на държавата. Ако възпитаме правилно децата си, младите хора сами ще изградят България, в която искат да живеят.