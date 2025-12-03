ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тежък скандал между Асен Костов и Диана Русинова и Тодор Батков-младши
"Госпожо Русинова, вие в качеството си на каква се явявате да говорите на държавата и как цял КАТ ви обслужва вас? Кой ви плаща и кой ви е упълномощил да идвате и да затваряте пътя?" - попита Костов.
Русинова миролюбиво повтори, че правят целенасочена инспекция по молба на стопанина на пътя - АПИ и никой не им плаща.
"Какво е вашето мнение за мантинелите" - продължи Костов, а след отговора, че ще се изготви доклад от проверката, поиска еднозначен отговор "за" или "против".
"Наясно ли сте, че се събират хиляди подписи срещу това, което отнема човешки животи? Всяка седмица ще протестираме. Мантинелите ще бъдат премахнати, вие не сте добре дошли в Пловдив. Тази поръчка, която изпълнявате, няма да стане" - повиши тон Асен Костов.
Четири пловдивски сдружения събират подписка за премахването на мантинелите и на 10-ти декември ще бъде внесена в МРРБ и всички компетентни институции. За 12-ти декември е насрочено затваряне на шосето, ако не започнал демонтаж на съоръженията.
"Всяка седмица ще има протести. Управляващите ще ги боли главата. Това положение не се търпи, това е тунел на смъртта" - заяви Костов.
