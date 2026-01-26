Тежкият инцидент до Пловдив е потвърден от БДЖ

© Пешеходец е бил блъснат от влак на прелеза край пловдивското село Крумово.



"Пътят е затворен", предупреждават в социалните мрежи очевидци. Справка в сайта на БДЖ пък показва, че няколко влака ще закъснеят заради инцидента.



"Пътнически влак №10144 (Свиленград 17:42 - Пловдив 19:58) престоява в гара Крумово поради инцидент след неправомерно пресичане на железопътната линия. Влакът ще продължи своето движение след приключване на следствените действия и разчистване на железния път", посочват от БДЖ.



За пътническия влак №19229 се сочи, че престоява в Пловдив заради "инцидент след неправомерно пресичане на железопътната линия при движение на друг влак по това направление", а за №19228 - че се движи със закъснение заради инцидент.