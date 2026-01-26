ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тежък инцидент край Крумово, очаква се изявление от МВР!
Мястото е прелезът до пловдивското село Крумово, където по наша информация има блъснат човек, а пътят е временно затворен! Очаква се официално изявление от пресцентъра на министерството на вътрешните работи.
