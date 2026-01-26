Тежък инцидент край Крумово, очаква се изявление от МВР!

© Лошо започна последната седмица на януари, лошо и завършва. След като сутринта ви информирахме за загинало деветгодишно дете в Прохода на Републиката, тази вечер Plovdiv24.bg научи за нов тежък инцидент, този път край Пловдив.



Мястото е прелезът до пловдивското село Крумово, където по наша информация има блъснат човек, а пътят е временно затворен! Очаква се официално изявление от пресцентъра на министерството на вътрешните работи.