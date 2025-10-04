ИЗПРАТИ НОВИНА
Тарикат се опита да премине през спусната бариера на жп прелез в Пловдив
Автор: Георги Кирилов 13:39Коментари (1)3337
Шофьор се е опитал да премине в нарушение през жп прелеза на бул."Копривщица". За опасната проява Plovdiv24.bg научи от свои редовни читатели, които ни изпратиха снимка на наглеца, който само поради щастливо стечение на обстоятелствата не е приключил трагично.

Това се случва само ден след като млад велосипедист загина, блъснат от пътнически влак в района на ЖП прелез на бул. "Пещерско шосе" и бул. "Копривщица" в Пловдив.

Припомняме, че освен опасността от сблъсък с влак, за преминаване на жп прелез в нарушение е предвидена и глоба по Закона за движение по пътищата.Според промените категорично се забранява пресичането на релсов път извън железопътните прелези, както и самоволното вдигане на спусната бариера или заобикалянето ѝ.


ако влакът го изпере и за него ли трябва да жалим.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

