Тарикат се опита да премине през спусната бариера на жп прелез в Пловдив

© Plovdiv24.bg Шофьор се е опитал да премине в нарушение през жп прелеза на бул."Копривщица". За опасната проява Plovdiv24.bg научи от свои редовни читатели, които ни изпратиха снимка на наглеца, който само поради щастливо стечение на обстоятелствата не е приключил трагично.



Това се случва само ден след като млад велосипедист загина, блъснат от пътнически влак в района на ЖП прелез на бул. "Пещерско шосе" и бул. "Копривщица" в Пловдив.



Припомняме, че освен опасността от сблъсък с влак, за преминаване на жп прелез в нарушение е предвидена и глоба по Закона за движение по пътищата.Според промените категорично се забранява пресичането на релсов път извън железопътните прелези, както и самоволното вдигане на спусната бариера или заобикалянето ѝ.