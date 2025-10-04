ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тарикат се опита да премине през спусната бариера на жп прелез в Пловдив
Това се случва само ден след като млад велосипедист загина, блъснат от пътнически влак в района на ЖП прелез на бул. "Пещерско шосе" и бул. "Копривщица" в Пловдив.
Припомняме, че освен опасността от сблъсък с влак, за преминаване на жп прелез в нарушение е предвидена и глоба по Закона за движение по пътищата.Според промените категорично се забранява пресичането на релсов път извън железопътните прелези, както и самоволното вдигане на спусната бариера или заобикалянето ѝ.
