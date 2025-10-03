© Велосипедист е загинал, след като е бил блъснат от пътнически влак в района на ЖП прелез на бул. "Пещерско шосе" и бул. "Копривщица" в Пловдив.



Сигналът е получен около 16.10ч. на тел. 112. Установена е самоличността на жертвата - млад мъж.



Местопроизшествието е запазено, извършва се оглед. Движението на МПС в района на прелеза се регулира от служители на сектор "Пътна полиция" и Второ РУ.







