|Свидетел на фатален сблъсък в Пловдив: Полицай ми каза, че съм вечерял с Господ
Според експертизата автомобилът на подсъдимия Запрян Христев се е движил с 94 км/ч, а този на другия подсъдим Алекс Кючуков с 33 км/ч, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
Христев се е движил с висока скорост и не е могъл да избегне удара с другия автомобил. Ако скоростта е била 50 км/ч, сблъсъкът е могъл да бъде избегнат.
Водачът Кючуков е имал малко над секунда, за да осъзнае какво се случва, преди автомобилът на Христев да го връхлети. Той е можел да спре, ако е бил забелязал другия автовобил.
Вещите лица допълниха, че Христев е нямал време да извърши действия и да спре автомобила.
Медиците не можаха категорично да отговорят дали Спас е имал колан по време на удара. Тя разясниха, че е имало следи по тялото. По думите им ударът е бил тежък и наличието на колан не би имало определящо значение.
В залата вчера бе разпитан и последният свидетел в процеса.
Иван Петков се е прибирал от работа, когато пресича бул."Цар Борис Трети Обединител" в посока ул."Граф Игнатиев". Мъжът застава на разделителния остров и забелязва светлини на автомобили около него. Той започва да разглежда телефона си, докато ги чака да преминат.
"Чух удар и инстинктивно се прикрих и тръгнах обратно. Зад мен чух още 1-2 удара и не можех да осъзная какво се случва. Бях в шок. Седнах на булеварда и видях сив автомобил забит в стената и друг автомобил отстрани на платното. Докато седях, виждах хора, но не можах да реагирам. Тръгнах да си търся телефона да се обадя на 112 и осъзнах, че го няма. Тръгнах обратно към магазина да го търся, нямаше го там и се върнах при инцидента."
Пред репортер на Plovdiv24.bg. мъжът разказа, че докато е бягал, едва не е бил ударен от светофарната уредба, която се е била разкачила вследствие на удара.
"Седмици след това се възстановявах. Едни от полицаите ми каза, че съм вечерял с Господ, защото само това, че колата се е ударила в стълба, ме е спасило. Започнах да оценявам живота".
Освен него в залата бяха привикани за очна ставка, други две свидетелки - Василена Сотирова и Радослава Гиздева. На предходно заседание съдът бе намерил противоречие на разказите им и затова се наложи очи в очи да споделят какво помнят от фаталната нощ. Момичетата са пътували в една кола и са едни от първите на мястото на инцидента.
Амнезия споходи Сотирова, когато застана пред съда, която вече 2 пъти е разпитвана в хода на производството.
Поведението й накара представителя на Окръжна прокуратура в залата да заговори за образуване на производство за лъжесвидетелстване.
Процесът бе отложен за 21 ноември, когато се очаква двамата подсъдими да разкажат за случилото се и след това да получат присъди.
