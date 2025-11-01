ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Свидетел на фатален сблъсък в Пловдив: Полицай ми каза, че съм вечерял с Господ
Автор: Ивет Калчишкова 11:24Коментари (2)3997
©
Вещи лица уточниха в съдебната зала какви са причините за настъпилия тежък пътен инцидент пред октомври 2023 година между бул. “Цар Борис III Обединител" и ул. “Граф Игнатиев", вследствие на който загина 18-годишният Спас Спасов. 

Според експертизата автомобилът на подсъдимия Запрян Христев се е движил с 94 км/ч, а този на другия подсъдим Алекс Кючуков с 33 км/ч, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Христев се е движил с висока скорост и не е могъл да избегне удара с другия автомобил. Ако скоростта е била 50 км/ч, сблъсъкът е могъл да бъде избегнат. 

Водачът Кючуков е имал малко над секунда, за да осъзнае какво се случва, преди автомобилът на Христев да го връхлети. Той е можел да спре, ако е бил забелязал другия автовобил.  

Вещите лица допълниха, че Христев е нямал време да извърши действия и да спре автомобила.

Медиците не можаха категорично да отговорят дали Спас е имал колан по време на удара. Тя разясниха, че е имало следи по тялото. По думите им ударът е бил тежък и наличието на колан не би имало определящо значение.

В залата вчера бе разпитан и последният свидетел в процеса.

Иван Петков се е прибирал от работа, когато пресича бул."Цар Борис Трети Обединител" в посока ул."Граф Игнатиев". Мъжът застава на разделителния остров и забелязва светлини на автомобили около него. Той започва да разглежда телефона си, докато ги чака да преминат. 

"Чух удар и инстинктивно се прикрих и тръгнах обратно. Зад мен чух още 1-2 удара и не можех да осъзная какво се случва. Бях в шок. Седнах на булеварда и видях сив автомобил забит в стената и друг автомобил отстрани на платното. Докато седях, виждах хора, но не можах да реагирам. Тръгнах да си търся телефона да се обадя на 112 и осъзнах, че го няма. Тръгнах обратно към магазина да го търся, нямаше го там и се върнах при инцидента."

Пред репортер на Plovdiv24.bg. мъжът разказа, че докато е бягал, едва не е бил ударен от светофарната уредба, която се е била разкачила вследствие на удара. 

"Седмици след това се възстановявах. Едни от полицаите ми каза, че съм вечерял с Господ, защото само това, че колата се е ударила в стълба, ме е спасило. Започнах да оценявам живота".

Освен него в залата бяха привикани за очна ставка, други две свидетелки - Василена Сотирова и Радослава Гиздева. На предходно заседание съдът бе намерил противоречие на разказите им и затова се наложи очи в очи да споделят какво помнят от фаталната нощ. Момичетата са пътували в една кола и са едни от първите на мястото на инцидента.

Амнезия споходи Сотирова, когато застана пред съда, която вече 2 пъти е разпитвана в хода на производството. 

Поведението й накара представителя на Окръжна прокуратура в залата да заговори за образуване на производство за лъжесвидетелстване. 

Процесът бе отложен за 21 ноември, когато се очаква двамата подсъдими да разкажат за случилото се и след това да получат присъди.



Още по темата: общо новини по темата: 18
10.10.2025 »
08.07.2025 »
12.06.2025 »
11.03.2025 »
10.03.2025 »
15.01.2025 »
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Разбира се, че е виновен, защото е бил без колан. Както са виновни и пешеходците, които понякога искат да пресекат. Или просто искат да се движат по тротоар, без да им се налага да заобикалят спрели джипове върху тротоарите. И другите хора, които са тръгнали с колата да си свършат работа, но се движат само с ограничението. И велосипедистите, които задължително трябва да се движат само по велоалеи, а ако няма такива - да летят. Въобще защо не забраним на хората да се движат, освен ако не са тръгнали да се забавляват със скорост, поне два пъти над тази, която някакви дебили с решили да а определят, че трябва да бъде максимална? Нека всички балъци и мишки, които искат да живеят, да си стоят в домовете, а само гъзарите да използват пътищата и то само с немски премиуми, било то и по-стари от тях самите.
+2
 
 
1000% без колан!! Вижда се, че го удря отзад /задната врата/ "Медиците не можаха категорично да отговорят дали Спас е имал колан по време на удара. Тя разясниха, че е имало следи по тялото. По думите им ударът е бил тежък и наличието на колан не би имало определящо значение." Тея "медици" веднага да напуснат!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Александър Секулов: То е като радиацията - облъчваме се, затова и...
11:34 / 01.11.2025
Прекрасно шествие в Пловдив по случай 1 ноември
11:12 / 01.11.2025
Нов асфалт в южната част на Пловдив
09:15 / 01.11.2025
Костадин Димитров: Днес се прекланяме за почит
08:10 / 01.11.2025
Затварят улици и булеварди в Пловдив, много автобуси с нови маршр...
07:35 / 01.11.2025
Пловдив почернява от полиция
07:00 / 01.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Хампарцумян: Не е сигурно, че ако сега закупите имот на една цена, след години той няма да струва по-малко
Хампарцумян: Не е сигурно, че ако сега закупите имот на една цена, след години той няма да струва по-малко
10:00 / 30.10.2025
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Пенсионери: Ще се наложи да излезем на улиците!
Пенсионери: Ще се наложи да излезем на улиците!
08:18 / 31.10.2025
bTV съобщи, че е починал Иво Танев, той им прости
bTV съобщи, че е починал Иво Танев, той им прости
15:58 / 30.10.2025
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
15:42 / 31.10.2025
Ексклузивно видео: Мъж крещи като обезумял минути след сблъсъка на кадилака в дървото
Ексклузивно видео: Мъж крещи като обезумял минути след сблъсъка на кадилака в дървото
10:40 / 31.10.2025
Честито на Иван Иванов!
Честито на Иван Иванов!
19:26 / 30.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Убийство в центъра на София!
Катастрофа между два мотора край Пловдив
Бюджет 2026
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: