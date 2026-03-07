Тони Стойчева заяви следното:
В четвъртък проведохме работна среща с инж. Сакъбов – заместник-кмет с ресор "Строителство, инвестиции и общинска собственост“ в Община Пловдив като възложител на обекта, представители на проектантите, надзор, фирмата - изпълнител и инженери от администрацията на район "Западен“.
Повод за срещата беше реконструкцията на ул. "Ген. Колев“ и възникналите в хода на реализацията на проекта въпроси и предизвикателства.
По време на обсъжданията бяха намерени решения, които ще позволят проектът да бъде реализиран по най-добрия начин и в оптимални срокове.
Основни характеристики на проекта:
- Габаритът на улицата се запазва, като тя остава двупосочна, а настилката ще бъде подменена с асфалт;
- Съществуващият паваж се използва за изграждане на паркоместа за свободно паркиране;
- Предвижда се изцяло ново озеленяване с над 120 дървета от вида "полски ясен“;
- Ще бъде изградена поливна система;
- Ще се поставят изкуствени неравности за ограничаване на скоростта;
- Изграждат се джобове за контейнери;
- Ще се осигури достъпна среда за живущите на ул. "Ген. Колев“ №11–15;
- Поставят се нови осветителни стълбове;
- Подменена е ВиК мрежата.
Към настоящия момент е оформено пътното легло, местата за паркиране и тротоарите. Изпълняват се паважните настилки, предстои да започне поставяне и на тротоарните плочи.
Гешев
преди 4 ч. и 40 мин.
Ще видим дали ще са свободни места или ще си ги присвоят...
