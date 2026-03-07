Сподели close
Светлина в тунела за продължаващ повече от предвиденото ремонт в Пловдив. Става дума за реконструкцията на улица "Генерал Колев" в район "Западен", където паважът трябваше да се превърне в асфалт още около Коледа. По този повод кметът Тони Стойчева заяви следното:

В четвъртък проведохме работна среща с инж. Сакъбов – заместник-кмет с ресор "Строителство, инвестиции и общинска собственост“ в Община Пловдив като възложител на обекта, представители на проектантите, надзор, фирмата - изпълнител и инженери от администрацията на район "Западен“.

Повод за срещата беше реконструкцията на ул. "Ген. Колев“ и възникналите в хода на реализацията на проекта въпроси и предизвикателства.

По време на обсъжданията бяха намерени решения, които ще позволят проектът да бъде реализиран по най-добрия начин и в оптимални срокове.

Основни характеристики на проекта:

- Габаритът на улицата се запазва, като тя остава двупосочна, а настилката ще бъде подменена с асфалт;

- Съществуващият паваж се използва за изграждане на паркоместа за свободно паркиране;

- Предвижда се изцяло ново озеленяване с над 120 дървета от вида "полски ясен“;

- Ще бъде изградена поливна система;

- Ще се поставят изкуствени неравности за ограничаване на скоростта;

- Изграждат се джобове за контейнери;

- Ще се осигури достъпна среда за живущите на ул. "Ген. Колев“ №11–15;

- Поставят се нови осветителни стълбове;

- Подменена е ВиК мрежата.

Към настоящия момент е оформено пътното легло, местата за паркиране и тротоарите. Изпълняват се паважните настилки, предстои да започне поставяне и на тротоарните плочи.