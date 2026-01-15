ЗАРЕЖДАНЕ...
|Съветниците на Пловдив спряха небостъргачи в "Западен"
Арх. Костадин Палазов заяви, че неправомерно се използва нормата "СМФ1", което представлява некоректна проектантска практика. "Разликата от зона ЖС и СМФ1 са няколкостотин квадратни метра РЗП в полза на инвеститора. Общинският съвет следва да отхвърли предложения ПУП" - разясни архитектът.
Имотът е много близо до онази въпросна улица, на която в предишна сесия й беше дадено име, припомни бившият кмет на "Западен" и настоящ общински съветник Димитър Колев. Той подкрепи думите на арх. Палазов да се помисли за ревизия на Общия устройствен план на Пловдив.
Веселина Александрова предупреди, че, ако се приеме предложението, ще се отвори кутията на Пандора, тъй като зона СМФ позволява безобразно застрояване. "Ще променим изцяло духа на ОУП, който предвижда средно застрояване в тази зона, а ние ще позволим небостъргачи" - каза тя.
Постави се и въпросът как ЕСУТ е взел решението, защо експертният съвет не е санкционирал предложението и го е придвижил към Общинския съвет.
След гласуването Веселин Маневски декларира, че групата на ГЕРБ ще се придържа стриктно към предизборната си програма, в която обяви, че е против презастрояването на Пловдив.
Дискусията може да гледате в прикаченото видео!
преди 34 мин.
0
