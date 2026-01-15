ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Съветниците на Пловдив спряха небостъргачи в "Западен"
Автор: Диана Бикова 13:13Коментари (1)567
©
Пловдивските общински съветници не одобриха проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в кв. "Смирненски IV“ в район "Западен". По същество предложението съдържа обединяване на три съседни имота в зона СМФ1, което позволява високо застрояване. Само двама съветници гласуваха със "за", 19 "против", 22 "въздържал се", предава Plovdiv24.bg

Арх. Костадин Палазов заяви, че неправомерно се използва нормата "СМФ1", което представлява некоректна проектантска практика. "Разликата от зона ЖС и СМФ1 са няколкостотин квадратни метра РЗП в полза на инвеститора. Общинският съвет следва да отхвърли предложения ПУП" - разясни архитектът. 

Имотът е много близо до онази въпросна улица, на която в предишна сесия й беше дадено име, припомни бившият кмет на "Западен" и настоящ общински съветник Димитър Колев. Той подкрепи думите на арх. Палазов да се помисли за ревизия на Общия устройствен план на Пловдив. 

Веселина Александрова предупреди, че, ако се приеме предложението, ще се отвори кутията на Пандора, тъй като зона СМФ позволява безобразно застрояване. "Ще променим изцяло духа на ОУП, който предвижда средно застрояване в тази зона, а ние ще позволим небостъргачи" - каза тя. 

Постави се и въпросът как ЕСУТ е взел решението, защо експертният съвет не е санкционирал предложението и го е придвижил към Общинския съвет. 

След гласуването Веселин Маневски декларира, че групата на ГЕРБ ще се придържа стриктно към предизборната си програма, в която обяви, че е против презастрояването на Пловдив.

Дискусията може да гледате в прикаченото видео!








Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Тц тц, някой не си е платил каквото му е поискано
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Решиха за цената на билета в градския транспорт на Пловдив
10:06 / 15.01.2026
Тежка нощ за огнеборците в Пловдив. Евакуираха семейство заради п...
09:29 / 15.01.2026
Възрастни мъж и жена са пострадали и с изгаряния след пожара в Пл...
09:21 / 15.01.2026
Общински съветници алармират за сериозни отклонения при ремонта н...
08:41 / 15.01.2026
Мегафорум в Пловдив събира на едно място министър, ректори, синди...
07:00 / 15.01.2026
Нови рокади в Община Пловдив, напуска директор
17:11 / 14.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
09:37 / 14.01.2026
Адвокат: Не може собственик на голям апартамент да плаща същото като собственик на малък
Адвокат: Не може собственик на голям апартамент да плаща същото като собственик на малък
10:16 / 13.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
Кроасан, който до края на миналата година е струвал 1,20 лв., вече се продава за 1,20 евро
Кроасан, който до края на миналата година е струвал 1,20 лв., вече се продава за 1,20 евро
19:41 / 13.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
11:47 / 14.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Тенис от Пловдив и региона
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков" подава оставка
БК Локомотив Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: