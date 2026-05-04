Изграждането на новата детска градина в район "Западен“ е изправено пред поредно неясно забавяне, което принуди общинските съветници от ПП-ДБ да внесат официално питане до кмета на Пловдив Костадин Димитров. Проектът на стойност 11 милиона лева с ДДС е от значение за семействата в района, заради недостига на места в детските заведения и все по-разрастващото се строителство.

Въпреки наличието на седем подадени оферти от строителни компании още през октомври 2025 година, финалист все още не е обявен, пишат в писмото си до Plovdiv24.bg общинските съветници. Тодор Токов припомни, че ценовите предложения варират между 9,2 млн. лв. и 11 млн. лв., което е доказателство за реална конкуренция, останала без последващи действия от страна на общината.

Това е вторият опит за реализиране на обществената поръчка, след като първата процедура беше прекратена заради пропуски в документацията, констатирани от Комисията за защита на конкуренцията. Родителите в района изразяват сериозно безпокойство, че административната "тишина“ може да отложи решаването на проблема с години, превръщайки проекта в поредното протакане.

В официалното питане към градската управа са поставени пет ключови въпроса, касаещи етапа на работа на оценителната комисия, причините за забавянето, наличието на жалби и готовността за старт на строителството. Съветниците настояват за яснота дали е осигурено пълното финансиране в бюджета на Община Пловдив, за да се сложи край на несигурността за младите семейства в район "Западен“.