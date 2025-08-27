ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Суперкамери вече снимат нарушителите в Пловдивско, виждат всичко
Допълнителните камери са позиционирани основно по републиканската пътна мрежа, както и на места с повишена концентрация на пътнотранспортни произшествия. "Очите на МВР" заснемат не само дали се спазват ограниченията на скоростта, а също дали водачът говори по мобилен телефон, сложени ли са коланите, дори дали има валидна застраховка "Гражданска отговорност" .
Монтираните на магистралата устройства пък следят едновременно движението по всички ленти в една посока. Освен това наблюдават дали някой бързащ водач не се движи в аварийната лента или предприема рисково изпреварване.
Новите камери представляват подобрена и надградена версия на досегашните, увериха от полицията.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 2 ч. и 25 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Почернени родители към убиеца на сина им: Винаги ще бъдеш човекът...
09:28 / 27.08.2025
КОЦ Пловдив сваля драстично цената на прегледите на кожата след л...
08:14 / 27.08.2025
Ремонтът на Дома за възрастни хора в Пловдив върви по план
20:09 / 26.08.2025
Александър Константинов: В Пловдив се повтаря един и същ период о...
19:45 / 26.08.2025
Най-голямата болница в Пловдив с кампания "Здраве за всички"
19:21 / 26.08.2025
Габи Тутанкамион на поправителен в новия Ерген
08:16 / 27.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
16:43 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS