Суперкамери вече снимат нарушителите в Пловдивско, виждат всичко

© Plovdiv24.bg Нови 13 видеокамери с усилени свойства ловят нарушителите по пътищата в Пловдивска област. Устройствата вече са монтирани и са включени в системата на МВР. Те са част от общо 187 камери, разпределени между всички дирекции в страната, което беше презентирано още преди месец в Кюстендил, съобщиха от за Plovdiv24.bg от пресцентъра на ОДМВР - Пловдив.



Допълнителните камери са позиционирани основно по републиканската пътна мрежа, както и на места с повишена концентрация на пътнотранспортни произшествия. "Очите на МВР" заснемат не само дали се спазват ограниченията на скоростта, а също дали водачът говори по мобилен телефон, сложени ли са коланите, дори дали има валидна застраховка "Гражданска отговорност" .



Монтираните на магистралата устройства пък следят едновременно движението по всички ленти в една посока. Освен това наблюдават дали някой бързащ водач не се движи в аварийната лента или предприема рисково изпреварване.



Новите камери представляват подобрена и надградена версия на досегашните, увериха от полицията.