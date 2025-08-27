ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Суперкамери вече снимат нарушителите в Пловдивско, виждат всичко
Автор: Диана Бикова 08:08Коментари (1)8056
© Plovdiv24.bg
Нови 13 видеокамери с усилени свойства ловят нарушителите по пътищата в Пловдивска област. Устройствата вече са монтирани и са включени в системата на МВР. Те са част от общо 187 камери, разпределени между всички дирекции в страната, което беше презентирано още преди месец в Кюстендил, съобщиха от за Plovdiv24.bg от пресцентъра на ОДМВР - Пловдив.

Допълнителните камери са позиционирани основно по републиканската пътна мрежа, както и на места с повишена концентрация на пътнотранспортни произшествия. "Очите на МВР" заснемат не само дали се спазват ограниченията на скоростта, а също дали водачът говори по мобилен телефон, сложени ли са коланите, дори дали има валидна застраховка "Гражданска отговорност" .

Монтираните на магистралата устройства пък следят едновременно движението по всички ленти в една посока. Освен това наблюдават дали някой бързащ водач не се движи в аварийната лента или предприема рисково изпреварване. 

Новите камери представляват подобрена и надградена версия на досегашните, увериха от полицията.


Още по темата: общо новини по темата: 19
21.08.2025 От септември нов тип контрол по пътищата: Камерите ще заснемат силует, не
лица
19.08.2025 ИПБ гневно: Системата за средна скорост е на ръба на провал още преди старта си!
30.07.2025 Нов рекорд за скорост по магистрала "Тракия"
30.07.2025 Шефът на АПИ: По магистрала "Тракия" се кара много по-спокойно заради новото правило
16.07.2025 Първият глобен по новата ТОЛ система: Жена се подала през люка на
колата
16.07.2025 Ще трябва в срок до 1 месец да отидем в МВР-то, на чиято територия сме направили нарушението, ако имаме глоба от ТОЛ камера
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
+1
 
 
скоро ще ни слагат такса, ако гледаме много телевизор
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Почернени родители към убиеца на сина им: Винаги ще бъдеш човекът...
09:28 / 27.08.2025
КОЦ Пловдив сваля драстично цената на прегледите на кожата след л...
08:14 / 27.08.2025
Ремонтът на Дома за възрастни хора в Пловдив върви по план
20:09 / 26.08.2025
Александър Константинов: В Пловдив се повтаря един и същ период о...
19:45 / 26.08.2025
Най-голямата болница в Пловдив с кампания "Здраве за всички"
19:21 / 26.08.2025
Габи Тутанкамион на поправителен в новия Ерген
08:16 / 27.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
13:48 / 26.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
15:07 / 26.08.2025
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
16:43 / 25.08.2025
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на определени места в Гърция
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на определени места в Гърция
15:18 / 25.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Първият учебен ден
Български футболисти в чужбина
България в еврозоната
ТИР уби 12-годишно момиче край Плевен
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: