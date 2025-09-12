© Plovdiv24.bg виж галерията Съдът не уважи искането на адвокатите на Георги Георгиев, подсъдим по случая "Дебора". Делото продължава и към този момент с разпит на свидетели, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Припомняме, че по думите на адвокат Петко Кънев, зашитник на Георги, има решение на Окръжен съд - Стара Загора от юли тази година за участието на разследващ полицай, който е съпруг на установен свидетел по делото.



"Това, което първоначално искахме от съда, да се върне делото в хода на разпоредителното заседание, но вече имаме влязъл в сила съдебен акт. На тази база поискахме връщането на делото в досъдебна фаза и прекратяване на производството."



Георги сподели пред журналисти, че "не се чувства виновен".



"Очаквам съдът да бъде обективен и да излезе истината, че не съм виновен", сподели той.



По думи на Дебора Михайлова, потърпевша по случая, Георги не е правил опити да контактува с нея. "Надявам се да не го прави, да, страхувам се."



"Той е под парична гаранция, той не е невинен, платил си е, за да излезе, но все още има дело. Надявам се днес да се извършат разпитите и да няма пречки. На следващото заседание ще разказа всичко, дори и да не съм готова, трябва да го направя", каза още Дебора.



"Това ме отчайва (продължителността на делото - бел. ред.), защото не се дава никакъв пример на жените, които са жертва на подобни неща", заключи тя.



Припомняме, че Пловдивският окръжен съд потвърди мярката за неотклонение на Георги Георгиев в "парична гаранция“, като измени размера ѝ на 10 000 от 25 000 лева.