Съдът потвърди гаранцията от 100 хил. лева за собственика на "Селена"
Автор: Ивет Калчишкова 13:14
©
Съдът потвърди паричната гаранция от 100 хил. лева за собственика на болница "Селена“, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Окръжният съд потвърди наложената мярка за неотклонение "парична гаранция“ в размер на 100 хиляди лева спрямо собственика на болница "Селена“ Николай Йорданов, обвинен за кражба на над 3 милиона лева.

Делото бе образувано след частен протест на Районната прокуратура, която настояваше за по-тежка мярка – "задържане под стража“, с аргумент за риск от въздействие върху свидетели. Защитата на Йорданов, от своя страна, обжалва гаранцията с искане тя да бъде отменена, заменена с "подписка“ или намалена.

Съдът прие, че няма опасност обвиняемият да се укрие, като отчете добрите му характеристични данни. В същото време магистратите посочиха, че съществува риск от извършване на престъпление, който обаче може да бъде адекватно ограничен с наложената парична гаранция. Според съдебния състав няма основание тя да бъде намалявана.

По делото са приложени обемни доказателства – над 260 страници банкови и счетоводни документи, както и данни за валутни операции. Прокуратурата поддържа тезата, че средствата, открити в каса в кабинета на д-р Ставрев, са лични негови пари, а не на лечебното заведение. Защитата твърди обратното и настоява, че Йорданов е действал в рамките на инвентаризация и без лично облагодетелстване.

Съдът прие, че фактът, че касата и помещението се намират на територията на болницата, не означава автоматично, че съдържащите се в нея средства са собственост на дружеството. Магистратите отчетоха и противоречията в показанията на страните, но подчертаха, че на този етап събраните данни обосновават обвинението.

С решението си Окръжният съд остави в сила паричната гаранция от 100 хиляди лева като достатъчна мярка за ограничаване на риска. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


30.12.2025 Прокуратурата иска решетки за собственика на болница "Селена"
30.12.2025 Николай Йорданов от "Селена": Очаквам съдът да пощади мъжкото ми
достойнство
30.12.2025 Адвокат на собственика на болница "Селена": Д-р Ставрев да докаже, че парите са негови
23.12.2025 Сдружение "Бизнесът за Пловдив" застана зад д-р Ангел Ставрев
21.12.2025 Кметът на Асеновград: В "Селена" се родиха моите внуци, а д-р Ставрев е човек, който носи със себе си живот!
20.12.2025 Заместник районният прокурор на Пловдив: Водят се спорове за собствеността на болница "Селена"
Ставрев е дърта масти.....я,вкарал вътре синът му,дъщеря му абе шуробаджанащина пълна ,да доказва сега откъде са му тия три милиона кеш с документи ,платежни и т.н.има си органи и майчиното мляко ще си каже.....келеш ненаситен.
0
 
 
Аз нещо не разбирам - човекът хем е собственик на частна болница (не държавна), хем са намерени пари в касата в самата болница, тоест нормално е да се предположи че са на дружеството (разбира се трябва да има документи за произход), хем го съдят за кражба?? Как така крадеш от собствената си фирма и това изисква намесата на прокуратурата, при положение че няма ощетени лица (жалбоподател че е бил измамен/ограбен). Звучи баш като историята с Тео Ушев, когото по същите дебилни причини вкараха в ареста за няколко седмици. Абсолютни дебили, явно искат да го притиснат и да продаде болницата на някой приятел
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

В Пловдив окончателно решиха съдбата на жената, хваната с кокаин ...
13:34 / 30.12.2025
Прокуратурата иска решетки за собственика на болница "Селена"
13:06 / 30.12.2025
Николай Йорданов от "Селена": Очаквам съдът да пощади мъжкото ми ...
11:15 / 30.12.2025
Адвокат на собственика на болница "Селена": Д-р Ставрев да докаже...
10:47 / 30.12.2025
Читател: Това нормално ли е?
08:25 / 30.12.2025
Важна информация от "Местни данъци и такси" в Пловдив
07:10 / 30.12.2025

Мария Петрова: Голяма радост и голяма тъга!
Мария Петрова: Голяма радост и голяма тъга!
17:06 / 28.12.2025
Не обменяйте сега: Курсът от 1.95583 лева за 1 евро ще бъде задължителен едва от 1 януари
Не обменяйте сега: Курсът от 1.95583 лева за 1 евро ще бъде задължителен едва от 1 януари
16:29 / 28.12.2025
Наш кмет: С дълбока скръб и човешка тъга приехме вестта
Наш кмет: С дълбока скръб и човешка тъга приехме вестта
19:08 / 28.12.2025
Диян Стаматов: Учителските заплати бяха увеличени с 15%, което е недостатъчно
Диян Стаматов: Учителските заплати бяха увеличени с 15%, което е недостатъчно
09:29 / 29.12.2025
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
19:06 / 28.12.2025
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
14:36 / 29.12.2025
Ето как ще плащаме данъците си след въвеждането на еврото
Ето как ще плащаме данъците си след въвеждането на еврото
09:48 / 28.12.2025
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
Въоръжен грабеж в софийския квартал "Красно село"
България в еврозоната
