Съдът потвърди гаранцията от 100 хил. лева за собственика на "Селена"
Окръжният съд потвърди наложената мярка за неотклонение "парична гаранция“ в размер на 100 хиляди лева спрямо собственика на болница "Селена“ Николай Йорданов, обвинен за кражба на над 3 милиона лева.
Делото бе образувано след частен протест на Районната прокуратура, която настояваше за по-тежка мярка – "задържане под стража“, с аргумент за риск от въздействие върху свидетели. Защитата на Йорданов, от своя страна, обжалва гаранцията с искане тя да бъде отменена, заменена с "подписка“ или намалена.
Съдът прие, че няма опасност обвиняемият да се укрие, като отчете добрите му характеристични данни. В същото време магистратите посочиха, че съществува риск от извършване на престъпление, който обаче може да бъде адекватно ограничен с наложената парична гаранция. Според съдебния състав няма основание тя да бъде намалявана.
По делото са приложени обемни доказателства – над 260 страници банкови и счетоводни документи, както и данни за валутни операции. Прокуратурата поддържа тезата, че средствата, открити в каса в кабинета на д-р Ставрев, са лични негови пари, а не на лечебното заведение. Защитата твърди обратното и настоява, че Йорданов е действал в рамките на инвентаризация и без лично облагодетелстване.
Съдът прие, че фактът, че касата и помещението се намират на територията на болницата, не означава автоматично, че съдържащите се в нея средства са собственост на дружеството. Магистратите отчетоха и противоречията в показанията на страните, но подчертаха, че на този етап събраните данни обосновават обвинението.
С решението си Окръжният съд остави в сила паричната гаранция от 100 хиляди лева като достатъчна мярка за ограничаване на риска. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
преди 18 мин.
преди 2 ч. и 7 мин.
