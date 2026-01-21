ЗАРЕЖДАНЕ...
|Студът замрази ремонтите в Пловдив
По препоръка на Инспекцията по труда са предприети организационни и технически мерки за опазване живота и здравето на работещите и минимизиране на риска. На всеки обект се прилага одобрения конкретен План за безопасност и здраве.
Студът е неблагоприятен за работещите на открито. За полагането на асфалтова настилка е необходимо температурата на въздуха да бъде минимум плюс 5 градуса. Дългосрочната прогноза показва, че в следващите дни ще има леко затопляне в следствие на средиземноморски циклон. В края на януари и началото на февруари се очаква ново сериозно застудяване при което температурите на места ще паднат до минус 10, минус 13 градуса.
Ремонтните дейности на външни обекти в Пловдив ще бъдат подновени при стабилизиране на времето. Строителните дейности в затворени помещения не са спирани.
