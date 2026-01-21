ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Студът замрази ремонтите в Пловдив
Автор: Диана Бикова 11:52Коментари (0)195
©
Строителните ремонти в Пловдив са замразени заради ниските температури и поне пет големи инфраструктурни обекта в Пловдив са в позиция stand by (изчакване). Не се работи на Югоизточния обход, Южния обходен колектор, пробива под Централна гара, "Рогошко шосе", улица "Леденика", новите алеи в парк "Лаута" и т.н., показа проверка на Plovdiv24.bg

По препоръка на Инспекцията по труда са предприети организационни и технически мерки за опазване живота и здравето на работещите и минимизиране на риска. На всеки обект се прилага одобрения конкретен План за безопасност и здраве.

Студът е неблагоприятен за работещите на открито. За полагането на асфалтова настилка е необходимо температурата на въздуха да бъде минимум плюс 5 градуса. Дългосрочната прогноза показва, че в следващите дни ще има леко затопляне в следствие на средиземноморски циклон. В края на януари и началото на февруари се очаква ново сериозно застудяване при което температурите на места ще паднат до минус 10, минус 13 градуса. 

Ремонтните дейности на външни обекти в Пловдив ще бъдат подновени при стабилизиране на времето. Строителните дейности в затворени помещения не са спирани.


Още по темата: общо новини по темата: 316
21.01.2026 Meteo Balkans: Студ и сняг връхлитат страната
21.01.2026 До 30 000 лева глоба за работодатели, които карат служителите си да работят в тези условия
21.01.2026 До 10 сантиметра сняг в Пловдив прогнозира НИМХ
21.01.2026 Жълт код за опасно време
20.01.2026 АПИ предупреждава: Карайте внимателно, утре са възможни поледици!
20.01.2026 НИМХ потвърди прогнозата си за Южна България
предишна страница [ 1/53 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Инцидент в Пловдив, единият шофьор е нарушил Закона за движение п...
10:06 / 21.01.2026
Важно за родителите, чиито деца кандидатстват за прием в общински...
09:41 / 21.01.2026
Пловдивчани: Не може заради петима бабаити да страда цял квартал
09:48 / 21.01.2026
15-годишен от Пловдив открадна 1000 лв. от буркан с бакшиши в зав...
09:27 / 21.01.2026
Пловдив излиза на протест
08:35 / 21.01.2026
До 10 сантиметра сняг в Пловдив прогнозира НИМХ
08:23 / 21.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зимни олимпийски игри Милано-Кортина 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: