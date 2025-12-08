Строителите обещали да приключат ремонта на Хуманитарната до 1 февруари

© Учениците от СУ "Св. Св. Кирил и Методий" и ОУ "Княз Александър I" може да се върнат в ремонтираната сграда на Хуманитарната гимназия за втория учебен срок, който започва на 3 февруари 2026 г. Строителите са обещали да приключат работа до 1 февруари, предава Plovdiv24.bg.



"Носещата конструкция в цялата сграда е напълно готова и е нареден един слой талпи. Сега се слага първият пласт негорим гипсокартон, след него ще има каменна вата и после още един слой негорим гипсокартон. На подовете има подложка и после се реди дюшемето. Всички материали се обработват за допълнителна защита по предписание на противопожарната служба" - каза за медията ни кметът на район "Централен" Георги Стаменов.



Цялата сграда ще бъде оборудвана с нова италианска ОВК-инсталация. Конвекторите на втория и третия етаж ще бъдат монтирани на тавана, а за ниските етажи са предвидени стенни конвектори. Поръчката от Италия на оборудването за отопление, вентилация и климатизация не оскъпява проекта, тъй като цената се приспада от първоначалния проект, с изключение на машината за охлаждане, която ще се монтира в задния двор. След монтажа на инсталацията ще се прави фината шпакловка, боядисването, слагането на дюшеме и монтирането на вратите и касите.