Строителите обещали да приключат ремонта на Хуманитарната до 1 февруари
"Носещата конструкция в цялата сграда е напълно готова и е нареден един слой талпи. Сега се слага първият пласт негорим гипсокартон, след него ще има каменна вата и после още един слой негорим гипсокартон. На подовете има подложка и после се реди дюшемето. Всички материали се обработват за допълнителна защита по предписание на противопожарната служба" - каза за медията ни кметът на район "Централен" Георги Стаменов.
Цялата сграда ще бъде оборудвана с нова италианска ОВК-инсталация. Конвекторите на втория и третия етаж ще бъдат монтирани на тавана, а за ниските етажи са предвидени стенни конвектори. Поръчката от Италия на оборудването за отопление, вентилация и климатизация не оскъпява проекта, тъй като цената се приспада от първоначалния проект, с изключение на машината за охлаждане, която ще се монтира в задния двор. След монтажа на инсталацията ще се прави фината шпакловка, боядисването, слагането на дюшеме и монтирането на вратите и касите.
|общо новини по темата: 93
