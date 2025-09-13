ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Строител опроверга майка от Пловдив: Предприети са мерки и е създадената организация
Уважаеми екип на Plovdiv24.bg,
С настоящото писмо искаме да опровергаем неверни и подвеждащи твърдения, публикувани във Вашата статия от 12.09.2025 г.
Публикуваната информация създава необосновано напрежение сред родителите в навечерието на първия учебен ден и накърнява доброто име на учебно заведение.
Информираме ви за предприетите мерки и създадената организация за осигуряване на безопасен достъп на учениците до учебната сграда във връзка с началото на новата учебна година.
Предприети са следните действия: Осигурен е безопасен достъп за всички ученици от улицата до централния вход на училището, посредством изграден П-образен тунел, съгласно приложените схеми.
Изпращаме снимки от състоянието на обекта към 17.00 часа на 12.09.2025г.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 24
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Лаута умира?
07:10 / 13.09.2025
Район "Северен" традиционно се включва в Европейската седмица на ...
20:33 / 12.09.2025
Първият екокамион на община "Марица" почисти пловдивско село
20:23 / 12.09.2025
Продължава обработката срещу кърлежи и комари в Пловдив
17:44 / 12.09.2025
Над 3300 първокласници тръгват на училище в Пловдив
16:39 / 12.09.2025
ПП–ДБ: Пловдивчани вече плащат повече, но градът не става по-чист...
16:26 / 12.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
06:55 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г.
12:12 / 11.09.2025
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
16:32 / 11.09.2025
Честито на Кеворк Кеворкян
13:45 / 11.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS