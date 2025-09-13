© виж галерията Във връзка със сигнал, който получихме в редакцията на Plovdiv24.bg относно притесненията на родител, че училище "Климент Охридски" няма да бъде готово за първия учебен ден и е строителна площадка, от строителната фирма се свързаха с нас, за да опровегаят думите на майката. Въпреки че тя ни изпрати снимки от състоянието на учебното заведение към момента, представител на фирмата направи същото. Ето какво посочва той в писмото си, изпратено до Plovdiv24.bg.







Уважаеми екип на Plovdiv24.bg,



С настоящото писмо искаме да опровергаем неверни и подвеждащи твърдения, публикувани във Вашата статия от 12.09.2025 г.



Публикуваната информация създава необосновано напрежение сред родителите в навечерието на първия учебен ден и накърнява доброто име на учебно заведение.



Информираме ви за предприетите мерки и създадената организация за осигуряване на безопасен достъп на учениците до учебната сграда във връзка с началото на новата учебна година.



Предприети са следните действия: Осигурен е безопасен достъп за всички ученици от улицата до централния вход на училището, посредством изграден П-образен тунел, съгласно приложените схеми.



Изпращаме снимки от състоянието на обекта към 17.00 часа на 12.09.2025г.