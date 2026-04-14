Аварии на четири възлови места в различни части на Пловдив остави стотици граждани без вода. Очаква се повредите да бъдат отстранени в рамките на работния ден до 17 ч. днес, показва справка на Plovdiv24.bg в сайта на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД.

На ул. "Иван Рилски" в район "Северен" има авария на отклонение при № 10. На бул. "Александър Стамболийски" № 39 е възникнала повреда на водопровод. На ул. "Славянска" № 35 се извършва смяна на спирателен кран. В блок 46 на район "Тракия" има авария на водопровод. От водното дружество информират, че без вода ще са абонатите в района на повредите.

Нарушено водоподоподаване заради спукани водопроводи има в гр. Съединение, с. Отец Паисиево, село Брестник и парк "Родопи". Водоподаването в тези четири населени места ще бъде възстановено след остраняване на авариите.