|Стартира "Коледа в Пловдив"! Кметът: Толкова много хора отдавна не бях виждал в тази част на Главната
Програмата на сцената пред пощата на пл. "Централен“ започна веднага след запалването на светлините на градската елха с изпълнения на военният духов оркестър на СКСО. Официалното откриване на събитието и зимните празници в Пловдив направиха кметът Костадин Димитров и представители на фондация "Пловдив 2019“ и Министерството на културата.
"Много трудно стигнах до тук, толкова хора отдавна не бях виждал. Какво има повече Пловдив? Имаме повече украса, имаме най-голямата ледена пързалка, имаме 3 сцени, имаме два базара "Коледа в Пловдив“. Надявам се да ви е светло, да ви е хубаво в душата и да дадем старт на празниците“ – с тези думи Костадин Димитров откри събитието. Веднага след кмета на сцената се качиха младите таланти от "Арт войс център“ с ръководител Румяна Иванова.
От днес до 4 януари 2026 г. в пространството ще има разнообразни концерти на обичани български изпълнители. Организаторите са подготвили много атракции, базар и впечатляващи преживявания за хора от всяка възраст. В асансьора на Дядо Коледа всяко дете може да остави своето послание до добрия белобрад старец.
