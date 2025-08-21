ЗАРЕЖДАНЕ...
|Стана ясно кой оглавява ДАНС в Пловдив
Веселин Начев ще заеме поста в Пловдив, а Димитър Димитров във Варна.
Припомняме, че вчера стана ясно, че досегашният шеф на ДАНС в Пловдив Николай Петров е освободен.
преди 39 мин.
