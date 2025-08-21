Стана ясно кой оглавява ДАНС в Пловдив

© Plovdiv24.bg Станаха ясни имената на новите шефове на ДАНС в Пловдив и Варна, съобщава агенция Фокус.



Веселин Начев ще заеме поста в Пловдив, а Димитър Димитров във Варна.



Припомняме, че вчера стана ясно, че досегашният шеф на ДАНС в Пловдив Николай Петров е освободен.